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CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР - РИА Новости, 18.05.2022
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CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР - РИА Новости, 18.05.2022
CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
США считают, что Северная Корея на фоне запланированного вскоре визита президента Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T01:09
2022-05-18T01:09
в мире
сша
сеул
южная корея
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что Северная Корея на фоне запланированного вскоре визита президента Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с оценками американской разведки источник."То, что мы наблюдали при прошло запуске (ракеты), мы наблюдаем и сейчас", - заявил источник. Стартовая площадка для нового пуска, по его данным, расположена неподалеку от Пхеньяна. Собеседник отказался предоставить дополнительную информацию, отметив лишь, что разведка США связывает новые испытания с предстоящим визитом Байдена в Сеул.Президент США уже в четверг отправляется в Южную Корею, где у него запланированы переговоры на высшем уровне. Вслед за этим он в воскресенье посетит Токио, где намерен встретиться с лидерами Японии, Австралии и Индии.КНДР ранее провела 16-е испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
https://ria.ru/20220514/osuzhdenie-1788547128.html
сша
сеул
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, сша, сеул, южная корея, кндр (северная корея)
01:09 18.05.2022
 
CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР

CNN: США считают, что КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что Северная Корея на фоне запланированного вскоре визита президента Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с оценками американской разведки источник.
"То, что мы наблюдали при прошло запуске (ракеты), мы наблюдаем и сейчас", - заявил источник. Стартовая площадка для нового пуска, по его данным, расположена неподалеку от Пхеньяна. Собеседник отказался предоставить дополнительную информацию, отметив лишь, что разведка США связывает новые испытания с предстоящим визитом Байдена в Сеул.
Президент США уже в четверг отправляется в Южную Корею, где у него запланированы переговоры на высшем уровне. Вслед за этим он в воскресенье посетит Токио, где намерен встретиться с лидерами Японии, Австралии и Индии.
КНДР ранее провела 16-е испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 16:33
Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР
 
В миреСШАСеулЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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