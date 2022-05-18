https://ria.ru/20220518/ispytaniya-1789141934.html

CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР

CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР - РИА Новости, 18.05.2022

CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР

США считают, что Северная Корея на фоне запланированного вскоре визита президента Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T01:09

2022-05-18T01:09

2022-05-18T01:09

в мире

сша

сеул

южная корея

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что Северная Корея на фоне запланированного вскоре визита президента Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с оценками американской разведки источник."То, что мы наблюдали при прошло запуске (ракеты), мы наблюдаем и сейчас", - заявил источник. Стартовая площадка для нового пуска, по его данным, расположена неподалеку от Пхеньяна. Собеседник отказался предоставить дополнительную информацию, отметив лишь, что разведка США связывает новые испытания с предстоящим визитом Байдена в Сеул.Президент США уже в четверг отправляется в Южную Корею, где у него запланированы переговоры на высшем уровне. Вслед за этим он в воскресенье посетит Токио, где намерен встретиться с лидерами Японии, Австралии и Индии.КНДР ранее провела 16-е испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.

https://ria.ru/20220514/osuzhdenie-1788547128.html

сша

сеул

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, сеул, южная корея, кндр (северная корея)