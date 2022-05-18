CNN: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
CNN: США считают, что КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что Северная Корея на фоне запланированного вскоре визита президента Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с оценками американской разведки источник.
"То, что мы наблюдали при прошло запуске (ракеты), мы наблюдаем и сейчас", - заявил источник. Стартовая площадка для нового пуска, по его данным, расположена неподалеку от Пхеньяна. Собеседник отказался предоставить дополнительную информацию, отметив лишь, что разведка США связывает новые испытания с предстоящим визитом Байдена в Сеул.
Президент США уже в четверг отправляется в Южную Корею, где у него запланированы переговоры на высшем уровне. Вслед за этим он в воскресенье посетит Токио, где намерен встретиться с лидерами Японии, Австралии и Индии.
КНДР ранее провела 16-е испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.