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Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд
Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд - РИА Новости, 18.05.2022
Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:38
2022-05-18T12:38
2022-05-18T12:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022, который проходит в МИА "Россия сегодня"."Москва также заинтересована в партнерстве. Столица была и остается самым инвестиционно привлекательным регионом России. Накопленный объем иностранных инвестиций превысил 256 миллиардов долларов", - сказала Степанова.По её словам, инвестиции из стран Ближнего и Среднего Востока (Западной Азии) в Москву составляют 17,3 миллиарда долларов на 1 октября 2021 года. За год рост составил 77%.
https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, миа "россия сегодня"