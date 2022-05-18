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Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд - РИА Новости, 18.05.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220518/investitsii-1789206781.html
Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд
Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд - РИА Новости, 18.05.2022
Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:38
2022-05-18T12:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022, который проходит в МИА "Россия сегодня"."Москва также заинтересована в партнерстве. Столица была и остается самым инвестиционно привлекательным регионом России. Накопленный объем иностранных инвестиций превысил 256 миллиардов долларов", - сказала Степанова.По её словам, инвестиции из стран Ближнего и Среднего Востока (Западной Азии) в Москву составляют 17,3 миллиарда долларов на 1 октября 2021 года. За год рост составил 77%.
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экономика, москва, россия, миа "россия сегодня"
12:38 18.05.2022
 

Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022, который проходит в МИА "Россия сегодня".
"Москва также заинтересована в партнерстве. Столица была и остается самым инвестиционно привлекательным регионом России. Накопленный объем иностранных инвестиций превысил 256 миллиардов долларов", - сказала Степанова.
По её словам, инвестиции из стран Ближнего и Среднего Востока (Западной Азии) в Москву составляют 17,3 миллиарда долларов на 1 октября 2021 года. За год рост составил 77%.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 13:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
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