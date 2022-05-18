https://ria.ru/20220518/investitsii-1789206781.html

Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд

Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд - РИА Новости, 18.05.2022

Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:38

2022-05-18T12:38

2022-05-18T12:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы превысил 256 миллиардов долларов на 1 октября 2021 года, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022, который проходит в МИА "Россия сегодня"."Москва также заинтересована в партнерстве. Столица была и остается самым инвестиционно привлекательным регионом России. Накопленный объем иностранных инвестиций превысил 256 миллиардов долларов", - сказала Степанова.По её словам, инвестиции из стран Ближнего и Среднего Востока (Западной Азии) в Москву составляют 17,3 миллиарда долларов на 1 октября 2021 года. За год рост составил 77%.

https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html

москва

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, москва, россия, миа "россия сегодня"