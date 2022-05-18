https://ria.ru/20220518/futbol-1789213308.html

Мордовия создаст свою футбольную лигу

Мордовия создаст свою футбольную лигу - РИА Новости, 18.05.2022

Мордовия создаст свою футбольную лигу

Глава республики Артём Здунов объявил о создании "Мордовской футбольной лиги", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:02

2022-05-18T13:02

2022-05-18T13:02

республика мордовия

общество

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Глава республики Артём Здунов объявил о создании "Мордовской футбольной лиги", сообщает пресс-служба главы региона.При проведении турнирных игр будет использоваться наследие чемпионата мира по футболу – вся спортивная инфраструктура и футбольные поля, построенные к мундиалю, в том числе стадион "Мордовия Арена". К участию в турнире готовятся команды крупных предприятий республики, бизнеса, органов власти, IT-сообщества, любителей, ветеранов, юношества."Главная цель создания лиги - сделать футбол в республике по-настоящему народным, популярным и массовым видом спорта. На поле выйдут не легионеры, а наши парни, за которых будут болеть, как раньше, родители и дети, коллеги и друзья, все жители наших сел и городов", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Первый сезон лиги планируется провести в кубковом формате - сначала игры в группах, далее выявление сильнейшей команды в формате плей-офф. Для удобства логистики планируется сформировать группы по территориальному принципу. Будут задействованы 18 стадионов в районах, сертифицированные региональной Федерацией футбола. Финальные матчи турнира состоятся на "Мордовия Арена"."Еще одна важная задача создаваемой лиги – поддержать детский и юношеский футбол. Большинство предприятий, которые уже заявились для участия в лиге, возьмут шефство над детскими футбольными командами, что позволит обеспечить ребят качественной экипировкой, помочь с выездными матчами, содержанием полей и поддержкой детских тренеров. Мордовия – единственный регион, где юношеские команды уже имеют уникальную возможность играть в футбол на стадионе, где проводился мировой футбольный мундиаль", - говорится в сообщении.Перед матчами будет организована культурная программа - фестиваль чирлидинга, выступления местных творческих коллективов, благотворительные ярмарки, презентации, мероприятия волонтеров и молодежных организаций, выставки народно-художественных промыслов."Республика планирует сделать Мордовскую футбольная лигу открытой - до конца мая заявки будут приниматься Федерацией футбола Мордовии для участия команд из любой точки республики, в последующем и для участников из других регионов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220513/mordoviya-1788437296.html

https://ria.ru/20220513/biznes-1788416457.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, республика мордовия, артем здунов