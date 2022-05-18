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Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией, заявил МИД Франции - РИА Новости, 18.05.2022
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Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией, заявил МИД Франции
Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией, заявил МИД Франции - РИА Новости, 18.05.2022
Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией, заявил МИД Франции
Ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать, заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:08
2022-05-18T21:55
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросоюз
нато
мид франции‎
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать, заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр."Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией… С нашей стороны нет никакой эскалации", - сказала Лежандр в эфире телеканала BFMTV.По ее словам, это Россия "обостряет ситуацию".Ранее Москва объявила о решении выслать 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры на аналогичный шаг Парижа, они должны покинуть территорию России в течение двух недель. МИД Франции осудил это решение, заявив, что для него нет законных оснований.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/posol-1789198300.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз, нато, мид франции‎
21:08 18.05.2022 (обновлено: 21:55 18.05.2022)
 
Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией, заявил МИД Франции

МИД Франции заявил об отсутствии желания у ЕС и НАТО воевать с Москвой

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать, заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.
"Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией… С нашей стороны нет никакой эскалации", - сказала Лежандр в эфире телеканала BFMTV.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:06
Посол Франции покинул здание МИД России
По ее словам, это Россия "обостряет ситуацию".
Ранее Москва объявила о решении выслать 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры на аналогичный шаг Парижа, они должны покинуть территорию России в течение двух недель. МИД Франции осудил это решение, заявив, что для него нет законных оснований.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
20:39
Макрон будет поддерживать диалог с Россией, заявил МИД Франции
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕвросоюзНАТОМИД Франции‎
 
 
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