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Форум "Новые смыслы новой реальности" анонсировал участников - РИА Новости, 18.05.2022
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Форум "Новые смыслы новой реальности" анонсировал участников
Форум "Новые смыслы новой реальности" анонсировал участников - РИА Новости, 18.05.2022
Форум "Новые смыслы новой реальности" анонсировал участников
Международный форум "Новые смыслы новой реальности", организованный медиагруппой "Россия сегодня", опубликовал программу мероприятия и спикеров. Рабочий день... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:27
2022-05-18T12:27
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Международный форум "Новые смыслы новой реальности", организованный медиагруппой "Россия сегодня", опубликовал программу мероприятия и спикеров. Рабочий день форума, который пройдет 24 мая в мультимедийном пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, включит пленарное заседание и сессии по широкому спектру тем, среди которых борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. Начало работе форума даст генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, обратившись к его участникам с приветственным словом.В числе спикеров форума - государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич и другие.Модератором стартового пленарного заседания выступит телеведущий, публицист и политолог Дмитрий Куликов. Сессию на тему "Смыслы новой реальности" проведет глава вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский. В этой сессии в том числе примут участие исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и историк, организатор форума "Цифровая история" Егор Яковлев.Полная программа форума доступна по ссылке.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" организован медиагруппой "Россия сегодня" и проходит в Москве при участии руководителей профильных министерств РФ, представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центр медиагруппы в Москве."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20220419/vystavka-1784164226.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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новости агентства, россия, миа "россия сегодня"
12:27 18.05.2022
 

Форум "Новые смыслы новой реальности" анонсировал участников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Международный форум "Новые смыслы новой реальности", организованный медиагруппой "Россия сегодня", опубликовал программу мероприятия и спикеров. Рабочий день форума, который пройдет 24 мая в мультимедийном пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, включит пленарное заседание и сессии по широкому спектру тем, среди которых борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. Начало работе форума даст генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, обратившись к его участникам с приветственным словом.
В числе спикеров форума - государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич и другие.
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Модератором стартового пленарного заседания выступит телеведущий, публицист и политолог Дмитрий Куликов. Сессию на тему "Смыслы новой реальности" проведет глава вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский. В этой сессии в том числе примут участие исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и историк, организатор форума "Цифровая история" Егор Яковлев.
Полная программа форума доступна по ссылке.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" организован медиагруппой "Россия сегодня" и проходит в Москве при участии руководителей профильных министерств РФ, представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центр медиагруппы в Москве.
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"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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