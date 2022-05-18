https://ria.ru/20220518/erevan-1789190261.html
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек - РИА Новости, 18.05.2022
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек
Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:41
2022-05-18T11:41
2022-05-18T13:50
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 352 человека", - сообщил собеседник агентства.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Ранее в полиции сообщали о 277 задержанных.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
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Кадры протестов оппозиции и задержаний участников
В Ереване продолжаются протесты оппозиции, полиция задерживает участников
2022-05-18T11:41
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ереван, армения
11:41 18.05.2022 (обновлено: 13:50 18.05.2022)
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек
Полиция задержала 352 оппозиционера на акциях протеста в Ереване