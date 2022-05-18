Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/erevan-1789190261.html
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек - РИА Новости, 18.05.2022
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек
Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:41
2022-05-18T13:50
в мире
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789156322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_298e67249379b8349eecc2537701d14f.jpg
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 352 человека", - сообщил собеседник агентства.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Ранее в полиции сообщали о 277 задержанных.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры протестов оппозиции и задержаний участников
В Ереване продолжаются протесты оппозиции, полиция задерживает участников
2022-05-18T11:41
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789156322_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22b4a6419af2c1b0421504bf99490c4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения
11:41 18.05.2022 (обновлено: 13:50 18.05.2022)
 
Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек

Полиция задержала 352 оппозиционера на акциях протеста в Ереване

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 352 человека", - сообщил собеседник агентства.
В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Ранее в полиции сообщали о 277 задержанных.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Вице-спикер парламента от блока Айастан Ишхан Сагателян - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 21:57
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала