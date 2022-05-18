https://ria.ru/20220518/erevan-1789190261.html

Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек

Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек - РИА Новости, 18.05.2022

Число задержанных участников акций протеста в Ереване превысило 350 человек

Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:41

2022-05-18T11:41

2022-05-18T13:50

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Более 350 человек задержаны в среду на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 352 человека", - сообщил собеседник агентства.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Ранее в полиции сообщали о 277 задержанных.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html

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Кадры протестов оппозиции и задержаний участников В Ереване продолжаются протесты оппозиции, полиция задерживает участников 2022-05-18T11:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения