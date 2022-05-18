https://ria.ru/20220518/energoresursy-1789234001.html

Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 18.05.2022

Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов

План Европейской комиссии REPowerEU, направленный на скорейший отказ от закупки энергоресурсов из России, предусматривает переориентацию на альтернативных... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:18

2022-05-18T14:18

2022-05-18T14:46

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. План Европейской комиссии REPowerEU, направленный на скорейший отказ от закупки энергоресурсов из России, предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду соответствующие предложения ЕК."Теперь мы должны как можно быстрее снизить нашу энергетическую зависимость от России. Мы можем это сделать. Сегодня мы представляем наш план для реализации целей нашей инициативы REPowerEU. Мы способны заместить российские ископаемые ресурсы, работая на трех уровнях: на уровне спроса путем экономии энергии, на уровне предложения через диверсификацию нашего энергетического импорта, а также постепенно отказываясь от использования ископаемых ресурсов и ускоряя переход к чистой энергии", - сказала она.

https://ria.ru/20220518/gaz-1789236136.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, в мире, энергетика, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа