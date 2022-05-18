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Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 18.05.2022
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Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов
Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 18.05.2022
Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов
План Европейской комиссии REPowerEU, направленный на скорейший отказ от закупки энергоресурсов из России, предусматривает переориентацию на альтернативных... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:18
2022-05-18T14:46
экономика
россия
евросоюз
в мире
энергетика
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. План Европейской комиссии REPowerEU, направленный на скорейший отказ от закупки энергоресурсов из России, предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду соответствующие предложения ЕК."Теперь мы должны как можно быстрее снизить нашу энергетическую зависимость от России. Мы можем это сделать. Сегодня мы представляем наш план для реализации целей нашей инициативы REPowerEU. Мы способны заместить российские ископаемые ресурсы, работая на трех уровнях: на уровне спроса путем экономии энергии, на уровне предложения через диверсификацию нашего энергетического импорта, а также постепенно отказываясь от использования ископаемых ресурсов и ускоряя переход к чистой энергии", - сказала она.
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экономика, россия, евросоюз, в мире, энергетика, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа
14:18 18.05.2022 (обновлено: 14:46 18.05.2022)
 
Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз откажется от импорта газа из России в пользу других стран

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. План Европейской комиссии REPowerEU, направленный на скорейший отказ от закупки энергоресурсов из России, предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду соответствующие предложения ЕК.
"Теперь мы должны как можно быстрее снизить нашу энергетическую зависимость от России. Мы можем это сделать. Сегодня мы представляем наш план для реализации целей нашей инициативы REPowerEU. Мы способны заместить российские ископаемые ресурсы, работая на трех уровнях: на уровне спроса путем экономии энергии, на уровне предложения через диверсификацию нашего энергетического импорта, а также постепенно отказываясь от использования ископаемых ресурсов и ускоряя переход к чистой энергии", - сказала она.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:27
Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзВ миреЭнергетикаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропа
 
 
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