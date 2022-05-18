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Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей в Донецке

Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей в Донецке - РИА Новости, 18.05.2022

Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей в Донецке

Энергоснабжение Кировского и Куйбышевского районов Донецка, пострадавших при обстрелах, восстановлено, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:08

2022-05-18T15:08

2022-05-18T15:14

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Энергоснабжение Кировского и Куйбышевского районов Донецка, пострадавших при обстрелах, восстановлено, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей Кировского и Куйбышевского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что без электроэнергии в городе остались около 15 тысяч бытовых абонентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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днр, россия, жкх, владимир путин, украина, донбасс