https://ria.ru/20220518/donbass-1789281665.html
СК собирает в Безыменном заявления о военных преступлениях Украины
СК собирает в Безыменном заявления о военных преступлениях Украины - РИА Новости, 18.05.2022
СК собирает в Безыменном заявления о военных преступлениях Украины
Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации начали принимать в селе Безыменное в ДНР заявления о военных преступлениях украинских боевиков... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:49
2022-05-18T16:49
2022-05-18T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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БЕЗЫМЕННОЕ, 18 мая – РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации начали принимать в селе Безыменное в ДНР заявления о военных преступлениях украинских боевиков против мирного населения, перелает корреспондент РИА Новости.В Безыменном с начала боевых действий в Мариуполе и окрестностях организована работа пункта временного размещения для беженцев. Теперь военные следователи принимают заявления непосредственно на месте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
16:49 18.05.2022 (обновлено: 16:50 18.05.2022)
СК собирает в Безыменном заявления о военных преступлениях Украины
Следователи СК собирают в Безыменном в ДНР заявления о преступлениях украинских военных