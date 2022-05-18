14:58 18.05.2022 (обновлено: 15:05 18.05.2022)
Мирный житель ранен в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мирный житель ранен при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела по ул. Скрипника получил ранение мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.