https://ria.ru/20220518/donbass-1789239918.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 13.55 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:45
2022-05-18T14:45
2022-05-18T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.55 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм