https://ria.ru/20220518/donbass-1789184288.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 18.05.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:14
2022-05-18T11:14
2022-05-18T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по пр. Кремлевский ранена мирная жительница. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789174670.html
украина
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, донецк (днр)
11:14 18.05.2022 (обновлено: 11:15 18.05.2022)
Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка