Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Михайловке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.10 (время совпадает с мск) обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.