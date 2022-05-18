https://ria.ru/20220518/donbass-1789156063.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска утром обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:55
2022-05-18T08:55
2022-05-18T08:55
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 8.00 мск зафиксирован обстрел вооруженными формированиями Украины из Красногоровки в направлении Александровки, "выпущено 4 снаряда калибром 122 мм".
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, красногоровка, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Александровке