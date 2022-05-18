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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 7.43 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:49
2022-05-18T08:49
2022-05-18T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 7.43 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов