https://ria.ru/20220518/dolg-1789142491.html

Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию

Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию - РИА Новости, 18.05.2022

Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию

Даже если банк, в которым вы взяли кредит, прекратит свой бизнес в России, забыть про долг вряд ли удастся. Обычно у заемщика несколько вариантов действий,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T02:17

2022-05-18T02:17

2022-05-18T02:17

экономика

россия

долги

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Даже если банк, в которым вы взяли кредит, прекратит свой бизнес в России, забыть про долг вряд ли удастся. Обычно у заемщика несколько вариантов действий, пояснила агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Если банк продал активы в России другому юрлицу, то выплаты вам придется делать уже новому собственнику. “При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора”, - указала юрист.В случае полного ухода из РФ банк может сам продать долг другим финансовым организациям либо предложить заемщику лично рефинансировать кредит. В любом случае, быстро это происходить не будет - банк не может просто так взять и исчезнуть. Времени для выработки оптимальных условий соглашения будет достаточно, заверила юрист. Но просто перестать платить по кредиту не получится - нарушителей ждут штрафы и судебные санкции со стороны нового кредитора.

https://ria.ru/20220428/zakon-1785867353.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, долги