https://ria.ru/20220518/dolg-1789142491.html
Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию
Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию - РИА Новости, 18.05.2022
Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию
Даже если банк, в которым вы взяли кредит, прекратит свой бизнес в России, забыть про долг вряд ли удастся. Обычно у заемщика несколько вариантов действий,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T02:17
2022-05-18T02:17
2022-05-18T02:17
экономика
россия
долги
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Даже если банк, в которым вы взяли кредит, прекратит свой бизнес в России, забыть про долг вряд ли удастся. Обычно у заемщика несколько вариантов действий, пояснила агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Если банк продал активы в России другому юрлицу, то выплаты вам придется делать уже новому собственнику. “При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора”, - указала юрист.В случае полного ухода из РФ банк может сам продать долг другим финансовым организациям либо предложить заемщику лично рефинансировать кредит. В любом случае, быстро это происходить не будет - банк не может просто так взять и исчезнуть. Времени для выработки оптимальных условий соглашения будет достаточно, заверила юрист. Но просто перестать платить по кредиту не получится - нарушителей ждут штрафы и судебные санкции со стороны нового кредитора.
https://ria.ru/20220428/zakon-1785867353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, долги
Юрист объяснила, можно ли забыть о долге банку, если он покидает Россию
Юрист Гусятникова заявила, что при уходе банка из России долги заемщикам не спишут