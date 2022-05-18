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Украинские войска в среду выпустили более 140 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Украинские войска в среду выпустили более 140 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска в среду выпустили более 140 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска в среду выпустили более 140 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:26
2022-05-18T19:35
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 140 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых миномётов. Были обстреляны районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск трое мирных жителей получили ранения. Кроме того, были повреждены восемь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:26 18.05.2022 (обновлено: 19:35 18.05.2022)
 
Украинские войска в среду выпустили более 140 снарядов и мин по ДНР

Народная милиция: украинские войска в среду выпустили более 140 снарядов и мин по ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 140 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых миномётов. Были обстреляны районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск трое мирных жителей получили ранения. Кроме того, были повреждены восемь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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