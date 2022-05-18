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Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/dnr-1789325761.html
Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах ВСУ
Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.05.2022
Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах ВСУ
Обстрелы со стороны украинских войск в Донецкой народной республике с 24 февраля унесли жизни 130 мирных граждан, в том числе женщин и детей, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:05
2022-05-18T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск в Донецкой народной республике с 24 февраля унесли жизни 130 мирных граждан, в том числе женщин и детей, сообщил РИА Новости начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генеральной прокуратуры ДНР Виктор Гаврилов."С 24 февраля этого года после начала спецоперации обострилась ситуация на Донбассе, именно в Донецке, Горловке, тех, что входят в состав Донецкой народной республики. За этот период времени погибло 130 человек гражданского населения, в том числе дети, несовершеннолетние, женщины. Очень много погибает стариков", - сказал он.Приведенные показатели по погибшим и раненым среди гражданского населения ДНР отражают случаи, произошедшие на территории республики без учета освобожденных территорий. Статистика потерь гражданского населения на освобожденных территориях в результате преступных действий украинских войск и нацформирований формируется.По словам Гаврилова, около 500 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести."За этот период времени зафиксировано более 4 тысяч обстрелов территории ДНР. Самый обстреливаемый – это Донецк, четыре района – Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский. Ясиноватая сильно страдает, обстреливают со стороны Авдеевки. Горловку не перестают обстреливать", - сказал он.Гаврилов отметил, что "сейчас благодаря ПВО, потому что Украина начала применять тяжелое вооружение – "Смерчи", "Точки У" , эти смертоносные боеприпасы сбиваются над территорией до глубокого тыла Донецкой народной республики"."Применяют кассетные вооружения. Данные боеприпасы падают в центре города. Недавно такие боеприпасы взрывались в Киевском районе Донецка, пострадали мирные граждане. То есть все направлено на запугивание мирного населения. Огонь ведется именно по жилым кварталам, не по военным объектам", - отметил начальник отдела по расследованию преступления против мира и безопасности человечества генеральной прокуратуры ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:05 18.05.2022 (обновлено: 20:49 18.05.2022)
 
Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах ВСУ

Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах украинских войск

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск в Донецкой народной республике с 24 февраля унесли жизни 130 мирных граждан, в том числе женщин и детей, сообщил РИА Новости начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генеральной прокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.
"С 24 февраля этого года после начала спецоперации обострилась ситуация на Донбассе, именно в Донецке, Горловке, тех, что входят в состав Донецкой народной республики. За этот период времени погибло 130 человек гражданского населения, в том числе дети, несовершеннолетние, женщины. Очень много погибает стариков", - сказал он.
Приведенные показатели по погибшим и раненым среди гражданского населения ДНР отражают случаи, произошедшие на территории республики без учета освобожденных территорий. Статистика потерь гражданского населения на освобожденных территориях в результате преступных действий украинских войск и нацформирований формируется.
По словам Гаврилова, около 500 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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"За этот период времени зафиксировано более 4 тысяч обстрелов территории ДНР. Самый обстреливаемый – это Донецк, четыре района – Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский. Ясиноватая сильно страдает, обстреливают со стороны Авдеевки. Горловку не перестают обстреливать", - сказал он.
Гаврилов отметил, что "сейчас благодаря ПВО, потому что Украина начала применять тяжелое вооружение – "Смерчи", "Точки У" , эти смертоносные боеприпасы сбиваются над территорией до глубокого тыла Донецкой народной республики".
"Применяют кассетные вооружения. Данные боеприпасы падают в центре города. Недавно такие боеприпасы взрывались в Киевском районе Донецка, пострадали мирные граждане. То есть все направлено на запугивание мирного населения. Огонь ведется именно по жилым кварталам, не по военным объектам", - отметил начальник отдела по расследованию преступления против мира и безопасности человечества генеральной прокуратуры ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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