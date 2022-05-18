https://ria.ru/20220518/diskreditatsiya-1789176634.html

В Приамурье завели первое дело о повторной дискредитации российских военных

В Приамурье завели первое дело о повторной дискредитации российских военных - РИА Новости, 18.05.2022

В Приамурье завели первое дело о повторной дискредитации российских военных

Первое уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Амурской области, сообщает региональная полиция в среду. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:45

2022-05-18T10:45

2022-05-18T10:45

происшествия

россия

амурская область

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Первое уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Амурской области, сообщает региональная полиция в среду.Жителя Приамурья в марте уже штрафовали на 45 тысяч рублей - тогда Благовещенский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ…"."Однако в период с 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети [вновь] разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ", - отмечает УМВД по Амурской области.Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы - в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ."Это первое уголовное дело, возбужденное в Амурской области по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации", - пояснили РИА Новости в пресс-службе УМВД.Сейчас мужчина находится под административным арестом на 15 суток за еще одно правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики".В минувшем декабре он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за неуважение к суду, "воспрепятствование осуществлению правосудия" и "применение насилия" к представителю власти.

https://ria.ru/20220516/shtraf-1788853752.html

https://ria.ru/20220517/diskreditatsiya-1789094311.html

россия

амурская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, амурская область, благовещенский городской суд