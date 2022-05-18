В Приамурье завели первое дело о повторной дискредитации российских военных
В Амурской области завели первое дело о повторной дискредитации Вооруженных сил России
Сотрудник полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Первое уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в Амурской области, сообщает региональная полиция в среду.
Жителя Приамурья в марте уже штрафовали на 45 тысяч рублей - тогда Благовещенский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ…".
"Однако в период с 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети [вновь] разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ", - отмечает УМВД по Амурской области.
Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы - в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ.
"Это первое уголовное дело, возбужденное в Амурской области по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации", - пояснили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
Сейчас мужчина находится под административным арестом на 15 суток за еще одно правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики".
В минувшем декабре он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за неуважение к суду, "воспрепятствование осуществлению правосудия" и "применение насилия" к представителю власти.