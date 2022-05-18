20:46 18.05.2022 (обновлено: 20:49 18.05.2022)
Алиев обвинил Ереван срыве процесса делимитации границ
Президент Азербайджана Алиев обвинил Армению в срыве процесса делимитации границ
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля. Архивное фото
БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев разочарован тем, что Армения в последний день отменила согласованную встречу с азербайджанской рабочей группой по делимитации границ, а позже отказалась от предложения о новой встрече.
"Азербайджан своевременно создал рабочую группу (по делимитации – ред.) и был готов командировать делегацию. Вопрос был согласован с армянской стороной. Кстати, именно министерство иностранных дел Армении предложило провести первую встречу по границе... Однако в последний день – 29 апреля – Армения отменила уже согласованную встречу. Это вызывает большое разочарование. Еще более разочаровывающим, опять же, стал отказ Армении провести 7-11 мая новую встречу на границе в соответствии с изначальным предложением", - сказал Алиев на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой.
Шестого апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по карабахской проблеме, в них участвовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.