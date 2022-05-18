https://ria.ru/20220518/delimitatsiya-1789342609.html

Алиев обвинил Ереван срыве процесса делимитации границ

Алиев обвинил Ереван срыве процесса делимитации границ - РИА Новости, 18.05.2022

Алиев обвинил Ереван срыве процесса делимитации границ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разочарован тем, что Армения в последний день отменила согласованную встречу с азербайджанской рабочей группой по... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:46

2022-05-18T20:46

2022-05-18T20:49

в мире

ильхам алиев

гитанас науседа

никол пашинян

армения

азербайджан

баку

европейский совет

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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев разочарован тем, что Армения в последний день отменила согласованную встречу с азербайджанской рабочей группой по делимитации границ, а позже отказалась от предложения о новой встрече."Азербайджан своевременно создал рабочую группу (по делимитации – ред.) и был готов командировать делегацию. Вопрос был согласован с армянской стороной. Кстати, именно министерство иностранных дел Армении предложило провести первую встречу по границе... Однако в последний день – 29 апреля – Армения отменила уже согласованную встречу. Это вызывает большое разочарование. Еще более разочаровывающим, опять же, стал отказ Армении провести 7-11 мая новую встречу на границе в соответствии с изначальным предложением", - сказал Алиев на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой.Глава государства добавил, что Баку все еще ждет от Еревана новых дат, чтобы начать работу.Шестого апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по карабахской проблеме, в них участвовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220514/obstrel-1788584575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/dogovor-1789251425.html

армения

азербайджан

баку

нагорный карабах

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в мире, ильхам алиев, гитанас науседа, никол пашинян, армения, азербайджан, баку, европейский совет, нагорный карабах