https://ria.ru/20220518/blagoustroystvo-1789186819.html

Голосующие за благоустройство города Челябинской области получат средства

Голосующие за благоустройство города Челябинской области получат средства - РИА Новости, 18.05.2022

Голосующие за благоустройство города Челябинской области получат средства

Города и районы Челябинской области, активно голосующие за выбор объектов благоустройства в 2023 году на общероссийской платформе, смогут получить по решению... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:26

2022-05-18T11:26

2022-05-18T11:26

челябинская область

общество

алексей текслер

челябинская область

верхнеуральский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Города и районы Челябинской области, активно голосующие за выбор объектов благоустройства в 2023 году на общероссийской платформе, смогут получить по решению главы региона Алексея Текслера дополнительные средства в размере 62 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."По решению губернатора области Алексея Текслера за активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году муниципалитеты Челябинской области получат 62 млн рублей. Дополнительные средства, которые можно будет потратить на преображение территорий, получат те города и районы Челябинской области, жители которых наиболее активно проголосуют за выбор объектов благоустройства на 2023 год на платформе za.gorodsreda.ru", - говорится в сообщении.Онлайн-голосование на платформе проходит с 15 апреля по 30 мая, уточняется в сообщении.В этом году выделено три группы муниципальных образований, в каждой из которых предусмотрены призовые места, добавляется в сообщении.Первая группа - Челябинский и Магнитогорский городские округа: при условии участия в голосовании не менее 20% от жителей 14 лет и старше один из этих городов получит 20 млн рублей дополнительных средств, поясняет пресс-служба. "Вторая группа включает все остальные городские округа Челябинской области. Дополнительное финансирование предусмотрено для трех победителей, в бюджеты которых будет направлено 10, 7 и 4 млн рублей за первое, второе и третье места соответственно. Третья группа (с аналогичным количеством призовых мест и объемом премиального фонда) включает все муниципальные районы Челябинской области", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что средства областного бюджета будут направлены победителям после официального подведения итогов голосования.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Верхнеуральского муниципального района, от Верхнеуральского района на голосование выставлены два дизайн-проекта по благоустройству центральной площади в поселке Межозерный. "Работы были начаты в 2021 году. Пройден первый этап реконструкции. В 2023 году планируется завершение благоустройства территории. Данный объект был предложен населением. И на сегодняшний день именно население может определить, как будет выглядеть центральная площадь после завершения реконструкции, проголосовав за один из предложенных дизайн-проектов", - сообщил пресс-секретарь районной администрации Кирилл Петров.Пресс-служба Брединского муниципального района поясняет, что в районе на голосование представлены 4 общественные территории, и на утро 17 мая по району проголосовали 2797 человек, это составляет около 70% от целевого показателя и более 14% от численности населения 14 лет и старше. Как уточняет глава Брединского муниципального района Николай Плохих, на голосование представлено благоустройство территории памятника "Воинам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам локальных войн" в селе Боровое. "А также благоустройство общественной территории перед зданием Дома культуры села Боровое, благоустройство спортивной площадки поселка Андреевский и благоустройство детской площадки поселка Андреевский на улице Целинная, 49б. До завершения голосования осталось две недели. У жителей района еще есть время, чтобы проголосовать за территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в 2023 году", - цитирует пресс-служба администрации слова Плохих.По данным пресс-службы правительства региона, в 2021 году была успешно запущена общероссийская платформа для онлайн-голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru и проведено первое голосование, в котором приняли участие почти 10 млн граждан. Из них более 463 тысяч являлись жителями Челябинской области.

https://ria.ru/20220517/teatr-1789003139.html

https://ria.ru/20220516/posevnaya-1788811295.html

челябинская область

верхнеуральский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, алексей текслер, челябинская область, верхнеуральский район