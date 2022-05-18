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Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты - РИА Новости, 18.05.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220518/biznes-missii-1789275774.html
Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты
Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты - РИА Новости, 18.05.2022
Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты
Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:57
2022-05-18T16:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
экономика
ближний восток
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена Москаленко в ходе видеомоста "MOSCOW – GCC2022", посвященного возможностям сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива.Она напомнила, что задачами экспортно-импортного центра "Моспром", подведомственного столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), являются увеличение экспортных показателей московских компаний и наращивание торгово-экономического сотрудничества с другими странами."Мы ведем свою работу в том числе в формате бизнес-миссий. Так, в сентябре 2020 года состоялась бизнес-миссия в государство Катар. И сегодня объем первичных, тестовых, поставок в эту страну оценивается в 0,5 миллиона долларов: надеемся, что это только начало. Здесь у нас уже есть подтвержденный экспортный контракт по поставке оборудования для переработки какао-бобов. Еще несколько компаний находятся в финальной стадии переговоров. Также мы ведем работу по выводу безалкогольной продукции на этот рынок, в том числе безалкогольного пива, которое очень востребовано в регионе", - рассказала Москаленко.По ее словам, в начале текущего года "Моспром" организовал еще две бизнес-миссии для предприятий промышленного и агропромышленного секторов в страны Ближнего Востока. В рамках этих миссий состоялось более 150 переговоров."Промежуточные итоги – московский производитель макаронных изделий сейчас находится в завершающей стадии переговоров. Это не только традиционные макаронные изделия, но и специально адаптированная "восточная" линейка. Еще ряд компаний ведут переговоры, и я уверена, что в этом году мы доведем эти компании до экспортных результатов", - уточнила представитель центра "Моспром".Она добавила, что в связи с текущей ситуацией экспортная деятельность столичных предприятий не остановилась, а лишь переориентировалась.
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россия, экономика, ближний восток
16:57 18.05.2022
 

Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале
Погрузка контейнера в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена Москаленко в ходе видеомоста "MOSCOW – GCC2022", посвященного возможностям сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива.
Она напомнила, что задачами экспортно-импортного центра "Моспром", подведомственного столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), являются увеличение экспортных показателей московских компаний и наращивание торгово-экономического сотрудничества с другими странами.
Пленарное заседание Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC в рамках международного видеомоста MOSCOW – GCC 2022 в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:56Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Бахрейн заинтересован в наращивании торгового обмена с Москвой
"Мы ведем свою работу в том числе в формате бизнес-миссий. Так, в сентябре 2020 года состоялась бизнес-миссия в государство Катар. И сегодня объем первичных, тестовых, поставок в эту страну оценивается в 0,5 миллиона долларов: надеемся, что это только начало. Здесь у нас уже есть подтвержденный экспортный контракт по поставке оборудования для переработки какао-бобов. Еще несколько компаний находятся в финальной стадии переговоров. Также мы ведем работу по выводу безалкогольной продукции на этот рынок, в том числе безалкогольного пива, которое очень востребовано в регионе", - рассказала Москаленко.
По ее словам, в начале текущего года "Моспром" организовал еще две бизнес-миссии для предприятий промышленного и агропромышленного секторов в страны Ближнего Востока. В рамках этих миссий состоялось более 150 переговоров.
"Промежуточные итоги – московский производитель макаронных изделий сейчас находится в завершающей стадии переговоров. Это не только традиционные макаронные изделия, но и специально адаптированная "восточная" линейка. Еще ряд компаний ведут переговоры, и я уверена, что в этом году мы доведем эти компании до экспортных результатов", - уточнила представитель центра "Моспром".
Она добавила, что в связи с текущей ситуацией экспортная деятельность столичных предприятий не остановилась, а лишь переориентировалась.
"Как раз рынок стран GCC (союз шести арабских государств на Аравийском полуострове – ред.) является для России дружественным, поэтому мы поступательно совершаем усилия по выходу на этот рынок. Уверена, что наши экспортеры будут только наращивать объемы сбыта в эти страны", - заключила Москаленко.
 
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