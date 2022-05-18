https://ria.ru/20220518/biznes-missii-1789275774.html

Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты

Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты - РИА Новости, 18.05.2022

Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты

Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:57

2022-05-18T16:57

2022-05-18T16:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

экономика

ближний восток

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена Москаленко в ходе видеомоста "MOSCOW – GCC2022", посвященного возможностям сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива.Она напомнила, что задачами экспортно-импортного центра "Моспром", подведомственного столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), являются увеличение экспортных показателей московских компаний и наращивание торгово-экономического сотрудничества с другими странами."Мы ведем свою работу в том числе в формате бизнес-миссий. Так, в сентябре 2020 года состоялась бизнес-миссия в государство Катар. И сегодня объем первичных, тестовых, поставок в эту страну оценивается в 0,5 миллиона долларов: надеемся, что это только начало. Здесь у нас уже есть подтвержденный экспортный контракт по поставке оборудования для переработки какао-бобов. Еще несколько компаний находятся в финальной стадии переговоров. Также мы ведем работу по выводу безалкогольной продукции на этот рынок, в том числе безалкогольного пива, которое очень востребовано в регионе", - рассказала Москаленко.По ее словам, в начале текущего года "Моспром" организовал еще две бизнес-миссии для предприятий промышленного и агропромышленного секторов в страны Ближнего Востока. В рамках этих миссий состоялось более 150 переговоров."Промежуточные итоги – московский производитель макаронных изделий сейчас находится в завершающей стадии переговоров. Это не только традиционные макаронные изделия, но и специально адаптированная "восточная" линейка. Еще ряд компаний ведут переговоры, и я уверена, что в этом году мы доведем эти компании до экспортных результатов", - уточнила представитель центра "Моспром".Она добавила, что в связи с текущей ситуацией экспортная деятельность столичных предприятий не остановилась, а лишь переориентировалась.

https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, ближний восток