https://ria.ru/20220518/biznes-missii-1789275774.html
Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты
Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты - РИА Новости, 18.05.2022
Центр "Моспром": бизнес-миссии в страны Ближнего Востока дают результаты
Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:57
2022-05-18T16:57
2022-05-18T16:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
экономика
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_0:424:2885:2047_1920x0_80_0_0_934c164654395c693b5c3ccf1a9297b2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена Москаленко в ходе видеомоста "MOSCOW – GCC2022", посвященного возможностям сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива.Она напомнила, что задачами экспортно-импортного центра "Моспром", подведомственного столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), являются увеличение экспортных показателей московских компаний и наращивание торгово-экономического сотрудничества с другими странами."Мы ведем свою работу в том числе в формате бизнес-миссий. Так, в сентябре 2020 года состоялась бизнес-миссия в государство Катар. И сегодня объем первичных, тестовых, поставок в эту страну оценивается в 0,5 миллиона долларов: надеемся, что это только начало. Здесь у нас уже есть подтвержденный экспортный контракт по поставке оборудования для переработки какао-бобов. Еще несколько компаний находятся в финальной стадии переговоров. Также мы ведем работу по выводу безалкогольной продукции на этот рынок, в том числе безалкогольного пива, которое очень востребовано в регионе", - рассказала Москаленко.По ее словам, в начале текущего года "Моспром" организовал еще две бизнес-миссии для предприятий промышленного и агропромышленного секторов в страны Ближнего Востока. В рамках этих миссий состоялось более 150 переговоров."Промежуточные итоги – московский производитель макаронных изделий сейчас находится в завершающей стадии переговоров. Это не только традиционные макаронные изделия, но и специально адаптированная "восточная" линейка. Еще ряд компаний ведут переговоры, и я уверена, что в этом году мы доведем эти компании до экспортных результатов", - уточнила представитель центра "Моспром".Она добавила, что в связи с текущей ситуацией экспортная деятельность столичных предприятий не остановилась, а лишь переориентировалась.
https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_ef1976c89f6ef2722c32251d50cf9681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, ближний восток
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" в страны Ближнего Востока, уже дают результаты, сообщила заместитель генерального директора АНО "Моспром" Елена Москаленко в ходе видеомоста "MOSCOW – GCC2022", посвященного возможностям сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива.
Она напомнила, что задачами экспортно-импортного центра "Моспром", подведомственного столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), являются увеличение экспортных показателей московских компаний и наращивание торгово-экономического сотрудничества с другими странами.
"Мы ведем свою работу в том числе в формате бизнес-миссий. Так, в сентябре 2020 года состоялась бизнес-миссия в государство Катар
. И сегодня объем первичных, тестовых, поставок в эту страну оценивается в 0,5 миллиона долларов: надеемся, что это только начало. Здесь у нас уже есть подтвержденный экспортный контракт по поставке оборудования для переработки какао-бобов. Еще несколько компаний находятся в финальной стадии переговоров. Также мы ведем работу по выводу безалкогольной продукции на этот рынок, в том числе безалкогольного пива, которое очень востребовано в регионе", - рассказала Москаленко.
По ее словам, в начале текущего года "Моспром" организовал еще две бизнес-миссии для предприятий промышленного и агропромышленного секторов в страны Ближнего Востока
. В рамках этих миссий состоялось более 150 переговоров.
"Промежуточные итоги – московский производитель макаронных изделий сейчас находится в завершающей стадии переговоров. Это не только традиционные макаронные изделия, но и специально адаптированная "восточная" линейка. Еще ряд компаний ведут переговоры, и я уверена, что в этом году мы доведем эти компании до экспортных результатов", - уточнила представитель центра "Моспром".
Она добавила, что в связи с текущей ситуацией экспортная деятельность столичных предприятий не остановилась, а лишь переориентировалась.
"Как раз рынок стран GCC (союз шести арабских государств на Аравийском полуострове – ред.) является для России дружественным, поэтому мы поступательно совершаем усилия по выходу на этот рынок. Уверена, что наши экспортеры будут только наращивать объемы сбыта в эти страны", - заключила Москаленко.