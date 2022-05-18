https://ria.ru/20220518/birzha-1789242269.html

Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы

Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы - РИА Новости, 18.05.2022

Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы

Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится в сообщении Московской биржи. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:54

2022-05-18T14:54

2022-05-18T14:54

экономика

московская биржа

россия

пшеница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238982cc76c4b8b8b05f6c9c7f13204b.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится в сообщении Московской биржи."С 18 мая 2022 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская Биржа") начинает расчет и ежедневную публикацию нового биржевого индикатора – индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года… Значение индекса пшеницы по итогам торгов 18 мая 2022 года составило 15 598 рублей за тонну", - отмечается там.Ведущую роль в организации аукционов сыграла группа компаний ОЗК, закупающая пшеницу на условиях доставки в порт Новороссийск, отмечается там же. С августа на НТБ проведено около 400 товарных аукционов, общий объем закупки пшеницы составил более 800 тысяч тонн, а количество участников аукционов достигло 199. Поставка пшеницы осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в Новороссийск, поясняется в сообщении."Благодаря стабильным объемам ежедневных закупок, простоте доступа участников к биржевым торгам, прозрачности и конкурентности механизма торгов и ценообразования товарные аукционы НТБ стали источником рыночных ценовых индикаторов для российского рынка пшеницы. Это позволило начать расчет единого биржевого индикатора – индекса пшеницы", - приводятся слова директора НТБ Никиты Захарова."В наших планах – дальнейшее расширение возможностей участников рынка зерна и инвесторов за счет создания расчетного фьючерса на новый индекс", - добавил он.Методика расчета индекса пшеницы одобрена на заседании экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ и устанавливает ежедневный расчет средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки "CPT Новороссийск" (Carriage paid to, с учетом доставки в Новороссийск), выраженной в рублях, без НДС. Значения индекса будут раскрываться на сайте НТБ, отмечается в сообщении биржи.

https://ria.ru/20220512/zerno-1788110653.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, пшеница