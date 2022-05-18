https://ria.ru/20220518/birzha-1789242269.html
Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы
Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы - РИА Новости, 18.05.2022
Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы
Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится в сообщении Московской биржи. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:54
2022-05-18T14:54
2022-05-18T14:54
экономика
московская биржа
россия
пшеница
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится в сообщении Московской биржи."С 18 мая 2022 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская Биржа") начинает расчет и ежедневную публикацию нового биржевого индикатора – индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года… Значение индекса пшеницы по итогам торгов 18 мая 2022 года составило 15 598 рублей за тонну", - отмечается там.Ведущую роль в организации аукционов сыграла группа компаний ОЗК, закупающая пшеницу на условиях доставки в порт Новороссийск, отмечается там же. С августа на НТБ проведено около 400 товарных аукционов, общий объем закупки пшеницы составил более 800 тысяч тонн, а количество участников аукционов достигло 199. Поставка пшеницы осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в Новороссийск, поясняется в сообщении."Благодаря стабильным объемам ежедневных закупок, простоте доступа участников к биржевым торгам, прозрачности и конкурентности механизма торгов и ценообразования товарные аукционы НТБ стали источником рыночных ценовых индикаторов для российского рынка пшеницы. Это позволило начать расчет единого биржевого индикатора – индекса пшеницы", - приводятся слова директора НТБ Никиты Захарова."В наших планах – дальнейшее расширение возможностей участников рынка зерна и инвесторов за счет создания расчетного фьючерса на новый индекс", - добавил он.Методика расчета индекса пшеницы одобрена на заседании экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ и устанавливает ежедневный расчет средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки "CPT Новороссийск" (Carriage paid to, с учетом доставки в Новороссийск), выраженной в рублях, без НДС. Значения индекса будут раскрываться на сайте НТБ, отмечается в сообщении биржи.
https://ria.ru/20220512/zerno-1788110653.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, пшеница
Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы
Московская биржа с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится в сообщении
Московской биржи.
"С 18 мая 2022 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская Биржа
") начинает расчет и ежедневную публикацию нового биржевого индикатора – индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года… Значение индекса пшеницы по итогам торгов 18 мая 2022 года составило 15 598 рублей за тонну", - отмечается там.
Ведущую роль в организации аукционов сыграла группа компаний ОЗК, закупающая пшеницу на условиях доставки в порт Новороссийск, отмечается там же. С августа на НТБ проведено около 400 товарных аукционов, общий объем закупки пшеницы составил более 800 тысяч тонн, а количество участников аукционов достигло 199. Поставка пшеницы осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в Новороссийск, поясняется в сообщении.
"Благодаря стабильным объемам ежедневных закупок, простоте доступа участников к биржевым торгам, прозрачности и конкурентности механизма торгов и ценообразования товарные аукционы НТБ стали источником рыночных ценовых индикаторов для российского рынка пшеницы. Это позволило начать расчет единого биржевого индикатора – индекса пшеницы", - приводятся слова директора НТБ Никиты Захарова.
"В наших планах – дальнейшее расширение возможностей участников рынка зерна и инвесторов за счет создания расчетного фьючерса на новый индекс", - добавил он.
Методика расчета индекса пшеницы одобрена на заседании экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ и устанавливает ежедневный расчет средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки "CPT Новороссийск" (Carriage paid to, с учетом доставки в Новороссийск), выраженной в рублях, без НДС. Значения индекса будут раскрываться на сайте НТБ, отмечается в сообщении биржи.