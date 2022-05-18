https://ria.ru/20220518/belorussiya-1789160656.html

Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за попытку теракта

Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за попытку теракта - РИА Новости, 18.05.2022

Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за попытку теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт, соответствующий документ опубликован на национальном... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:26

2022-05-18T09:26

2022-05-18T09:26

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745029821_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_d7d7078f936fd7b77ceb7033a9ee8811.jpg

МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны в среду."В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела - до отмены смертной казни - за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124 ("акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации"), частью 3 статьи 126 ("акт международного терроризма"), частью 3 статьи 289 ("акт терроризма") и частью 2 статьи 359 ("акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля") настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления", - говорится в законе, который вносит поправки в уголовный кодекс страны.В документе отмечается, что "смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего кодекса"."Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования", - говорится в документе.Ранее соответствующий законопроект приняли обе палаты белорусского парламента. Документом предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.В пресс-службе нижней палаты парламента ранее подчеркивали, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

https://ria.ru/20210929/smertnaya_kazn-1752375699.html

https://ria.ru/20220508/kazn-1787564694.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко