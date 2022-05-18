https://ria.ru/20220518/balllonchik-1789283169.html

В подмосковной школе распылили перцовый баллончик

В подмосковной школе распылили перцовый баллончик - РИА Новости, 18.05.2022

В подмосковной школе распылили перцовый баллончик

Прокуратура Московской области начала проверку после госпитализации девяти подростков из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Чехова, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:53

2022-05-18T16:53

2022-05-18T18:55

происшествия

чехов

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после госпитализации девяти подростков из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Чехова, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."По имеющейся информации, сегодня после распыления перцового баллончика в школе в деревне Крюково городского округа Чехов были госпитализированы девять подростков", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверка поручена чеховской городской прокуратуре. Прокурорам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей."В результате происшествия в Чехове в медицинских учреждениях региона находятся девять пострадавших, в том числе восемь детей. Из них один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - уточняется в сообщении регионального Минздрава.

https://ria.ru/20220427/draka-1785762465.html

чехов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чехов