https://ria.ru/20220518/balllonchik-1789283169.html
В подмосковной школе распылили перцовый баллончик
В подмосковной школе распылили перцовый баллончик - РИА Новости, 18.05.2022
В подмосковной школе распылили перцовый баллончик
Прокуратура Московской области начала проверку после госпитализации девяти подростков из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Чехова, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:53
2022-05-18T16:53
2022-05-18T18:55
происшествия
чехов
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после госпитализации девяти подростков из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Чехова, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."По имеющейся информации, сегодня после распыления перцового баллончика в школе в деревне Крюково городского округа Чехов были госпитализированы девять подростков", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверка поручена чеховской городской прокуратуре. Прокурорам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей."В результате происшествия в Чехове в медицинских учреждениях региона находятся девять пострадавших, в том числе восемь детей. Из них один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - уточняется в сообщении регионального Минздрава.
https://ria.ru/20220427/draka-1785762465.html
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чехов
16:53 18.05.2022 (обновлено: 18:55 18.05.2022)
В подмосковной школе распылили перцовый баллончик
Девять школьников попали в больницу после распыления баллончика в подмосковном Чехове
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Прокуратура Московской области начала проверку после госпитализации девяти подростков из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Чехова, сообщает
пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"По имеющейся информации, сегодня после распыления перцового баллончика в школе в деревне Крюково городского округа Чехов
были госпитализированы девять подростков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка поручена чеховской городской прокуратуре. Прокурорам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
"В результате происшествия в Чехове в медицинских учреждениях региона находятся девять пострадавших, в том числе восемь детей. Из них один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - уточняется в сообщении регионального Минздрава.