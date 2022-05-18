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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали"

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали"

С 16 мая сдались в плен 959 боевиков украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:53

2022-05-18T10:53

2022-05-18T12:28

специальная военная операция на украине

безопасность

новоазовск

донецкая народная республика

азовсталь

мариуполь

игорь конашенков

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. С 16 мая сдались в плен 959 боевиков украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска в ДНР.

новоазовск

донецкая народная республика

азовсталь

мариуполь

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Минобороны РФ о сдаче в плен боевиков с "Азовстали" в Мариуполе Брифинг Минобороны РФ 18 мая 2022 2022-05-18T10:53 true PT3M27S

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Ольга Фомченкова

безопасность, новоазовск, донецкая народная республика, азовсталь, мариуполь, игорь конашенков