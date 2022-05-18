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"АвтоВАЗ" продлил простой на неделю - РИА Новости, 18.05.2022
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"АвтоВАЗ" продлил простой на неделю
"АвтоВАЗ" продлил простой на неделю - РИА Новости, 18.05.2022
"АвтоВАЗ" продлил простой на неделю
"АвтоВАЗ" продлил приостановку производства автомобилей на всю следующую неделю из-за проблем с комплектующими, сообщает профсоюз компании. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:04
2022-05-18T10:04
экономика
автоваз
тольятти
ижевск
renault logan
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" продлил приостановку производства автомобилей на всю следующую неделю из-за проблем с комплектующими, сообщает профсоюз компании."В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" "О простое с 23 по 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении на официальной странице в соцсети "ВКонтакте"."Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", - уточнили в профсоюзе.Ранее в организации также сообщали о приостановке производства на текущую неделю.В целом из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля.В апреле в "АвтоВАЗе" сообщали, что ведут активный поиск альтернативных поставщиков ключевых импортных компонентов."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220513/avtovaz-1788319247.html
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экономика, автоваз, тольятти, ижевск, renault logan, lada vesta
10:04 18.05.2022
 
"АвтоВАЗ" продлил простой на неделю

Профсоюз "АвтоВАЗа" сообщил о продлении приостановки производства автомобилей по 27 мая

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкКонвейер завода АвтоВАЗ в городе Тольятти
Конвейер завода АвтоВАЗ в городе Тольятти - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Конвейер завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" продлил приостановку производства автомобилей на всю следующую неделю из-за проблем с комплектующими, сообщает профсоюз компании.
"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" "О простое с 23 по 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", - уточнили в профсоюзе.
Ранее в организации также сообщали о приостановке производства на текущую неделю.
В целом из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля.
В апреле в "АвтоВАЗе" сообщали, что ведут активный поиск альтернативных поставщиков ключевых импортных компонентов.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
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ЭкономикаАвтоВАЗТольяттиИжевскRenault LoganLada Vesta
 
 
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