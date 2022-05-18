https://ria.ru/20220518/armeniya-1789180280.html
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро - РИА Новости, 18.05.2022
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро
Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:57
2022-05-18T10:57
2022-05-18T10:57
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной фракции "Армения".В Телеграм-канале фракции опубликованы видеокадры со станции метро "Еритасардакан" (Молодежная), на которых протестующие, заблокировав двери вагонов, не позволяют поезду двинуться с места.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1789132381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро
Армянские оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, заблокировали работу метро в Ереване
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной фракции "Армения".
В Телеграм-канале фракции опубликованы видеокадры со станции метро "Еритасардакан" (Молодежная), на которых протестующие, заблокировав двери вагонов, не позволяют поезду двинуться с места.
В среду в Ереване
продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.