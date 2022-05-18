https://ria.ru/20220518/armeniya-1789180280.html

Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро

Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро - РИА Новости, 18.05.2022

Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро

Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:57

2022-05-18T10:57

2022-05-18T10:57

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ереван

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной фракции "Армения".В Телеграм-канале фракции опубликованы видеокадры со станции метро "Еритасардакан" (Молодежная), на которых протестующие, заблокировав двери вагонов, не позволяют поезду двинуться с места.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220517/armeniya-1789132381.html

армения

ереван

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Кирилл Волков

в мире, армения, ереван