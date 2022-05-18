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Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро - РИА Новости, 18.05.2022
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Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро - РИА Новости, 18.05.2022
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро
Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:57
2022-05-18T10:57
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной фракции "Армения".В Телеграм-канале фракции опубликованы видеокадры со станции&nbsp; метро "Еритасардакан"&nbsp;(Молодежная), на которых протестующие, заблокировав двери вагонов, не позволяют поезду двинуться с места.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1789132381.html
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в мире, армения, ереван
10:57 18.05.2022
 
Армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро

Армянские оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, заблокировали работу метро в Ереване

© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
© Sputnik
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Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу ереванского метро, сообщили в оппозиционной фракции "Армения".
В Телеграм-канале фракции опубликованы видеокадры со станции  метро "Еритасардакан" (Молодежная), на которых протестующие, заблокировав двери вагонов, не позволяют поезду двинуться с места.
В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Вход в метро Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
 
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