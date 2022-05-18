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Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов

Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов - РИА Новости, 18.05.2022

Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов

Судьба замороженных в ЕС активов россиян, включая их возможную конфискацию, будет решаться по законам стран, где эти активы находятся, сообщил на... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:39

2022-05-18T18:39

2022-05-18T18:45

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

центральный банк рф (цб рф)

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Судьба замороженных в ЕС активов россиян, включая их возможную конфискацию, будет решаться по законам стран, где эти активы находятся, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации. Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, в котором находятся данные активы", - сказал он.Отвечая на вопрос об активах ЦБ РФ, Домбровскис пояснил, что "активы и транзакции Центробанка России в настоящее время заморожены". "Последовательность действий такова: сначала мы проводим юридическую проверку, а затем принимаем решения по следующим шагам… Для того, чтобы начать их разморозку, необходимо рассмотреть много вопросов, и один из этих вопросов будет – как Россия платит за ущерб, который она причиняет Украине", - сказал он.

https://ria.ru/20220518/sberbank-1789292748.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф)