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Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов - РИА Новости, 18.05.2022
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Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов
Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов - РИА Новости, 18.05.2022
Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов
Судьба замороженных в ЕС активов россиян, включая их возможную конфискацию, будет решаться по законам стран, где эти активы находятся, сообщил на... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:39
2022-05-18T18:45
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Судьба замороженных в ЕС активов россиян, включая их возможную конфискацию, будет решаться по законам стран, где эти активы находятся, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации. Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, в котором находятся данные активы", - сказал он.Отвечая на вопрос об активах ЦБ РФ, Домбровскис пояснил, что "активы и транзакции Центробанка России в настоящее время заморожены". "Последовательность действий такова: сначала мы проводим юридическую проверку, а затем принимаем решения по следующим шагам… Для того, чтобы начать их разморозку, необходимо рассмотреть много вопросов, и один из этих вопросов будет – как Россия платит за ущерб, который она причиняет Украине", - сказал он.
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф)
18:39 18.05.2022 (обновлено: 18:45 18.05.2022)
 
Судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов

ЕК сообщила, что судьбу замороженных в ЕС активов россиян решат по законам стран-членов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Судьба замороженных в ЕС активов россиян, включая их возможную конфискацию, будет решаться по законам стран, где эти активы находятся, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации. Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, в котором находятся данные активы", - сказал он.
Отвечая на вопрос об активах ЦБ РФ, Домбровскис пояснил, что "активы и транзакции Центробанка России в настоящее время заморожены". "Последовательность действий такова: сначала мы проводим юридическую проверку, а затем принимаем решения по следующим шагам… Для того, чтобы начать их разморозку, необходимо рассмотреть много вопросов, и один из этих вопросов будет – как Россия платит за ущерб, который она причиняет Украине", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом
 
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