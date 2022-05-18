https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789301844.html

"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города

"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города - РИА Новости, 18.05.2022

"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города

"Аэрофлот" на фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга РФ перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:24

2022-05-18T18:24

2022-05-18T20:20

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москва

сочи

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга РФ перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране, сообщает авиакомпания."Мы увеличиваем предложение по самым низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток", – говорится в релизе.Кроме того, увеличивается объем предложения в сети маршрутов авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Омск, Волгоград, Уфу, Красноярск, Москву.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая.

https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789295780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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