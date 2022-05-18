https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789301844.html
"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города
"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города - РИА Новости, 18.05.2022
"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города
"Аэрофлот" на фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга РФ перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:24
2022-05-18T18:24
2022-05-18T20:20
туризм
россия
москва
сочи
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга РФ перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране, сообщает авиакомпания."Мы увеличиваем предложение по самым низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток", – говорится в релизе.Кроме того, увеличивается объем предложения в сети маршрутов авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Омск, Волгоград, Уфу, Красноярск, Москву.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая.
https://ria.ru/20220518/aeroflot-1789295780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сочи, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, минеральные воды, калининград, казань, самара, пермь, волгоград, омск, уфа, хабаровск, владивосток, челябинск, тюмень, красноярск, куда можно лететь
18:24 18.05.2022 (обновлено: 20:20 18.05.2022)
"Аэрофлот" увеличит число бюджетных тарифов в другие города
"Аэрофлот" из-за закрытия аэропортов юга России перераспределяет рейсы
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга РФ перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране, сообщает авиакомпания.
"Мы увеличиваем предложение по самым низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток", – говорится в релизе.
Кроме того, увеличивается объем предложения в сети маршрутов авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Омск, Волгоград, Уфу, Красноярск, Москву.
"По большинству из перечисленных направлений количество выставленных емкостей существенно больше по отношению к 2021 году, поэтому стоимость перевозки будет доступной для самого широкого круга потребителей. С учетом широких транзитных возможностей "Аэрофлота" этими предложениями могут воспользоваться пассажиры всей страны", — отмечает перевозчик.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен
до 25 мая.