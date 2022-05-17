Рейтинг@Mail.ru
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/zakon-1789128509.html
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации
Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:12
2022-05-17T21:25
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_95f2f3474fc65edaa94911e17b760e7b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ Владимиру Путину, рассказала РИА Новости глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Наблюдательный совет возглавлять будет президент РФ, это заложено в самом федеральном законе", - рассказала она.По словам Останина, создание такой организации - согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос.
https://ria.ru/20220517/molodezh-1788926914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bcc3f97aa5ecdf6bb7289aeae6db2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, владимир путин
21:12 17.05.2022 (обновлено: 21:25 17.05.2022)
 
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации

Авторы законопроекта предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ Владимиру Путину, рассказала РИА Новости глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Наблюдательный совет возглавлять будет президент РФ, это заложено в самом федеральном законе", - рассказала она.
По словам Останина, создание такой организации - согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос.
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
06:31
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи
 
Госдума РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала