https://ria.ru/20220517/zakon-1789128509.html

Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации

Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022

Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации

Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:12

2022-05-17T21:12

2022-05-17T21:25

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ Владимиру Путину, рассказала РИА Новости глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Наблюдательный совет возглавлять будет президент РФ, это заложено в самом федеральном законе", - рассказала она.По словам Останина, создание такой организации - согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос.

https://ria.ru/20220517/molodezh-1788926914.html

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госдума рф, владимир путин