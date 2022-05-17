https://ria.ru/20220517/zakon-1789128509.html
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации
Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:12
2022-05-17T21:12
2022-05-17T21:25
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ Владимиру Путину, рассказала РИА Новости глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Наблюдательный совет возглавлять будет президент РФ, это заложено в самом федеральном законе", - рассказала она.По словам Останина, создание такой организации - согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос.
https://ria.ru/20220517/molodezh-1788926914.html
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госдума рф, владимир путин
21:12 17.05.2022 (обновлено: 21:25 17.05.2022)
Депутаты предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации
Авторы законопроекта предлагают Путину возглавить набсовет новой молодежной организации