https://ria.ru/20220517/youtube-1789009524.html
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:18
2022-05-17T13:18
2022-05-17T13:18
технологии
сергей лавров
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
youtube
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты"."Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", — отметил министр.Он напомнил, что перед Россией стоит задача создать аналог американской видеоплатформе, которая смогла бы с ним конкурировать.Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил возможность отключения интернета в стране. По его словам, "задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, будут выполнены", и без доступа к Сети никто не останется.
https://ria.ru/20220517/razblokirovka-1788964969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей лавров, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, youtube
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Глава Минцифры Шадаев: Россия не планирует закрывать YouTube