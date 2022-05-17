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Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России - РИА Новости, 17.05.2022
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Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:18
2022-05-17T13:18
технологии
сергей лавров
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
youtube
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты"."Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", — отметил министр.Он напомнил, что перед Россией стоит задача создать аналог американской видеоплатформе, которая смогла бы с ним конкурировать.Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил возможность отключения интернета в стране. По его словам, "задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, будут выполнены", и без доступа к Сети никто не останется.
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технологии, сергей лавров, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, youtube
13:18 17.05.2022
 
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России

Глава Минцифры Шадаев: Россия не планирует закрывать YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube.
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты".
"Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", — отметил министр.
Он напомнил, что перед Россией стоит задача создать аналог американской видеоплатформе, которая смогла бы с ним конкурировать.
Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил возможность отключения интернета в стране. По его словам, "задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, будут выполнены", и без доступа к Сети никто не останется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:11
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России
 
ТехнологииСергей ЛавровРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ОбществоYouTube
 
 
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