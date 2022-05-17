https://ria.ru/20220517/youtube-1789009524.html

Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России

Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России - РИА Новости, 17.05.2022

Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России

Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты". РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:18

2022-05-17T13:18

2022-05-17T13:18

технологии

сергей лавров

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

youtube

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на форуме "Новые горизонты"."Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", — отметил министр.Он напомнил, что перед Россией стоит задача создать аналог американской видеоплатформе, которая смогла бы с ним конкурировать.Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил возможность отключения интернета в стране. По его словам, "задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, будут выполнены", и без доступа к Сети никто не останется.

https://ria.ru/20220517/razblokirovka-1788964969.html

россия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Станислав Ванд

технологии, сергей лавров, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, youtube