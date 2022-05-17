https://ria.ru/20220517/vzryvoopasnye-1788959726.html

Саперы уничтожили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов под Харьковом

Саперы уничтожили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов под Харьковом - РИА Новости, 17.05.2022

Саперы уничтожили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов под Харьковом

Саперы Росгвардии с начала мая уничтожили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:52

2022-05-17T10:52

2022-05-17T10:52

специальная военная операция на украине

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Саперы Росгвардии с начала мая уничтожили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."С начала мая в приграничных с Российской Федерацией районах Харьковской области саперы Росгвардии уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, выстрелы к гранатомётам, снаряды к РСЗО, противопехотные и противотанковые мины", - говорится в сообщении.Отмечается, что часто жители освобожденных населенных пунктов сами просят росгвардейцев уничтожить снаряды, лежащие на улицах городов и сел. Также их обнаруживают в полях при обследовании территории перед началом посевных работ.В ведомстве добавили, что в Харьковской области росгвардейцы получили информацию от местных жителей, что неизвестные укладывают емкости черного цвета у дороги на выезде из населенного пункта. Саперы провели разведку и обнаружили на обочине неотстрелянные и неразорвавшиеся выстрелы реактивной штурмовой гранаты РШГ-1. Боеприпасы уничтожили.Также сотрудники ведомства нашли рядом с лесом противопехотную мину иностранного производства, а в самом лесу - базу националистов, подходы к которой были заминированы.

https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html

https://ria.ru/20220508/rosgvardiya-1787510145.html

харьковская область

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина