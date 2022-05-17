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Власти Липецкой области увеличат соцвыплаты по потере кормильца
Власти Липецкой области увеличат соцвыплаты по потере кормильца - РИА Новости, 17.05.2022
Власти Липецкой области увеличат соцвыплаты по потере кормильца
Глава региона Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличить ежемесячную выплату по потере кормильца с 3,12 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, а также... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:13
2022-05-17T16:13
2022-05-17T16:13
липецкая область
социальные выплаты
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Глава региона Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличить ежемесячную выплату по потере кормильца с 3,12 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, а также распространить ее на дополнительные категории получателей, говорится в сообщении обладминистрации.Инициативу губернатора обсудили на комитете областного Совета депутатов по социальным вопросам и утвердили для включения в повестку на ближайшей сессии 26 мая. Помимо индексации выплаты по потере кормильца, расширен перечень ее получателей. Теперь пособие будет выплачиваться не только семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, на границе России с другими государствами, но и родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР."Сегодня, в ходе специальной военной операции на Украине, наши солдаты и офицеры героически исполняют свой воинский долг. Родственникам защитников, отдавших жизнь за безопасность нашего государства, нужна поддержка, и регион не оставит без внимания ни одну из этих семей", – отметил Артамонов.По его словам, участники спецоперации на Украине смогут проходить трехмесячный курс реабилитации в региональном оздоровительном Центре "Сосновый Бор". Всего за год центр смогут посетить 60 военнослужащих.
https://ria.ru/20220513/lipetsk-1788364466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальные выплаты, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Глава региона Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличить ежемесячную выплату по потере кормильца с 3,12 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, а также распространить ее на дополнительные категории получателей, говорится в сообщении обладминистрации.
Инициативу губернатора обсудили на комитете областного Совета депутатов по социальным вопросам и утвердили для включения в повестку на ближайшей сессии 26 мая. Помимо индексации выплаты по потере кормильца, расширен перечень ее получателей. Теперь пособие будет выплачиваться не только семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, на границе России с другими государствами, но и родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР
и ЛНР
.
"Сегодня, в ходе специальной военной операции на Украине, наши солдаты и офицеры героически исполняют свой воинский долг. Родственникам защитников, отдавших жизнь за безопасность нашего государства, нужна поддержка, и регион не оставит без внимания ни одну из этих семей", – отметил Артамонов.
По его словам, участники спецоперации на Украине смогут проходить трехмесячный курс реабилитации в региональном оздоровительном Центре "Сосновый Бор". Всего за год центр смогут посетить 60 военнослужащих.