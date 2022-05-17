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В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме - РИА Новости, 17.05.2022
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме
Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:41
2022-05-17T21:41
2022-05-17T21:41
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при этом эвакуация мирных жителей из здания не проводилась, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования батальона "Донбасс" в жилом доме №10 по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой народной республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
https://ria.ru/20220411/kharkov-1782970203.html
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славянск, донецкая народная республика, украина
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме
Минобороны: в Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме