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В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме

В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме - РИА Новости, 17.05.2022

В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме

Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:41

2022-05-17T21:41

2022-05-17T21:41

специальная военная операция на украине

славянск

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при этом эвакуация мирных жителей из здания не проводилась, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования батальона "Донбасс" в жилом доме №10 по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой народной республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20220411/kharkov-1782970203.html

славянск

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славянск, донецкая народная республика, украина