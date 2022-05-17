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В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/vooruzhenie-1789130792.html
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме - РИА Новости, 17.05.2022
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме
Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:41
2022-05-17T21:41
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при этом эвакуация мирных жителей из здания не проводилась, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования батальона "Донбасс" в жилом доме №10 по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой народной республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
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славянск
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славянск, донецкая народная республика, украина
21:41 17.05.2022
 
В Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме

Минобороны: в Славянске боевики батальона "Донбасс" разместили вооружение в жилом доме

© РИА Новости . Андрей СтенинГород Славянск
Город Славянск - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Город Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Донбасс" создали в жилом доме в Славянске в ДНР свой опорный пункт, разместили там тяжелое вооружение, при этом эвакуация мирных жителей из здания не проводилась, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные формирования батальона "Донбасс" в жилом доме №10 по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой народной республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 18:22Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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