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Главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789108363.html
Главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины
Главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины
Главы минобороны ЕС обсудили во вторник с министром обороны Украины Алексеем Резниковым потребности украинской армии в сфере обороны, сообщил по итогам... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:01
2022-05-17T19:02
в мире
алексей резников
украина
донбасс
россия
жозеп боррель
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Главы минобороны ЕС обсудили во вторник с министром обороны Украины Алексеем Резниковым потребности украинской армии в сфере обороны, сообщил по итогам совещания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации и потребностях украинской армии, которую мы продолжаем поддерживать. Эта поддержка сказывается на поле боя, на возможностях украинской армии. Мы должны поддерживать эти усилия, пополнить ресурсы и запасы", - сказал он.По словам Борреля, у ЕС достаточно ресурсов, чтобы продолжать военную поддержку Украины на прежнем уровне. "Такая поддержка особенно важна, так как сейчас "решающий этап" сражений в Донбассе… Мы не можем допустить, чтобы Украина осталась без оборудования, и не допустим этого", - пояснил он.Боррель также указал, что главы минобороны ЕС поддержали выделение Украине дополнительных 500 миллионов евро на военную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789096731.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788986357.html
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в мире, алексей резников, украина, донбасс, россия, жозеп боррель
19:01 17.05.2022 (обновлено: 19:02 17.05.2022)
 
Главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины

Боррель: главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Главы минобороны ЕС обсудили во вторник с министром обороны Украины Алексеем Резниковым потребности украинской армии в сфере обороны, сообщил по итогам совещания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации и потребностях украинской армии, которую мы продолжаем поддерживать. Эта поддержка сказывается на поле боя, на возможностях украинской армии. Мы должны поддерживать эти усилия, пополнить ресурсы и запасы", - сказал он.
По словам Борреля, у ЕС достаточно ресурсов, чтобы продолжать военную поддержку Украины на прежнем уровне. "Такая поддержка особенно важна, так как сейчас "решающий этап" сражений в Донбассе… Мы не можем допустить, чтобы Украина осталась без оборудования, и не допустим этого", - пояснил он.
Боррель также указал, что главы минобороны ЕС поддержали выделение Украине дополнительных 500 миллионов евро на военную помощь.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковУкраинаДонбассРоссияЖозеп Боррель
 
 
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