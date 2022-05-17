Рейтинг@Mail.ru
Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789036499.html
Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок
Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок - РИА Новости, 17.05.2022
Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок
Целью Германии является защита территориальной целостности и суверенитета Украины, заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:34
2022-05-17T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
мид германии
анналена бербок
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Целью Германии является защита территориальной целостности и суверенитета Украины, заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Наша цель была и есть защита и сохранение территориального суверенитета и демократической идентичности Украины, как и защита международного порядка, говоря по-немецки, чтобы люди на Украине, как и другие люди в Европе, снова могли жить в мире, свободе и безопасности", - сказала министр. Она добавила, что поддержка Украины, по словам министра, означает, что граждане страны "должны сами принять решение о своем будущем".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/sholts-1788925041.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, мид германии, анналена бербок, ситуация в днр и лнр
14:34 17.05.2022
 
Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок

Глава МИД Бербок назвала целью ФРГ защиту территориальной целостности Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Целью Германии является защита территориальной целостности и суверенитета Украины, заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Наша цель была и есть защита и сохранение территориального суверенитета и демократической идентичности Украины, как и защита международного порядка, говоря по-немецки, чтобы люди на Украине, как и другие люди в Европе, снова могли жить в мире, свободе и безопасности", - сказала министр. Она добавила, что поддержка Украины, по словам министра, означает, что граждане страны "должны сами принять решение о своем будущем".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
05:21
СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияМИД ГерманииАнналена БербокСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала