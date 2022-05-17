https://ria.ru/20220517/ukraina-1789036499.html

Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок

Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок - РИА Новости, 17.05.2022

Германия продолжит защищать целостность Украины, заявила Бербок

Целью Германии является защита территориальной целостности и суверенитета Украины, заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:34

2022-05-17T14:34

2022-05-17T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

мид германии

анналена бербок

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Целью Германии является защита территориальной целостности и суверенитета Украины, заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Наша цель была и есть защита и сохранение территориального суверенитета и демократической идентичности Украины, как и защита международного порядка, говоря по-немецки, чтобы люди на Украине, как и другие люди в Европе, снова могли жить в мире, свободе и безопасности", - сказала министр. Она добавила, что поддержка Украины, по словам министра, означает, что граждане страны "должны сами принять решение о своем будущем".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/sholts-1788925041.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, германия, мид германии, анналена бербок, ситуация в днр и лнр