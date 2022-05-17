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Поставляемое Киеву оружие может оказаться у террористов, заявили эксперты - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788935029.html
Поставляемое Киеву оружие может оказаться у террористов, заявили эксперты
Поставляемое Киеву оружие может оказаться у террористов, заявили эксперты - РИА Новости, 17.05.2022
Поставляемое Киеву оружие может оказаться у террористов, заявили эксперты
Попытки контроля над поставляемым Киеву вооружением будут иметь ограниченный эффект, опрошенные РИА Новости эксперты предупреждают, что оно в конечном итоге... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:09
2022-05-17T09:09
специальная военная операция на украине
эрл расмуссен
рэнд пол
питер кузник
афганистан
министерство обороны сша
сирия
украина
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Попытки контроля над поставляемым Киеву вооружением будут иметь ограниченный эффект, опрошенные РИА Новости эксперты предупреждают, что оно в конечном итоге может оказаться на черном рынке или в руках террористов, которые могут использовать его против США и союзников."Очень вероятно, что вооружение в большом количестве попадет на черный рынок и в руки не только ультранационалистов, но и других террористов. Ирония заключается в том, что часть этого вооружения может вернуться в Европу и США, так что в конечном итоге мы увеличиваем риск террористической угрозы для собственной страны", - заявил в интервью РИА Новости вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.Эксперт отметил, что на опыте предыдущих военных конфликтов известно, что "большинство поставляемого оружия никогда не достигнет передовой". "Оно или будет продано на черном рынке или уничтожено русскими в местах хранения", - сказал эксперт.Он напомнил, что, по имеющимся оценкам, только за прошлый год американское вооружение в объеме около 80 миллиардов долларов было получено "Талибаном"* (движение находится под санкциями ООН за терроризм), а общий объем "потерянного" в Ираке оружия США превысил триллион долларов. Огромные объемы американского оружия, по имеющимся оценкам, "утекли" в руки представителей экстремистских группировок.Ранее на прошлой неделе сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал уже утвержденный Палатой представителей законопроект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов, потребовав включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием этих средств. Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценили инициативу сенатора, однако согласились в том, что на практике она будет иметь ограниченный эффект.Комментируя возможность контроля поставляемого Украине вооружения, профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник предупредил, что "нет совершенно никакой возможности узнать, где окажется поставляемое украинским ВС оружие".Эксперт не исключает, что оно может в конечном итоге оказаться в руках российских военных. "Украина - известный мировой лидер в сфере коррупции, и ее военные вполне могут продавать оружие противникам", - заявил профессор, напомнив, что США сталкивались с таким "феноменом" в Сирии, где поставляемое оппозиции американское вооружение зачастую оказывалось в руках террористов.Историк и аналитик Дэн Лазар отметил в беседе с РИА Новости, что любой военный конфликт сопровождается "нежелательными" выбросами "потерянного или украденного оружия", а ведение "прокси-войны" лишь усугубляет эту ситуацию, поскольку практически исключает возможность ведения контроля над потоками вооружения."Все, что мы знаем касательно Украины, это то, что объем поставок огромен и что киевские власти несравненны по уровню коррупции. Отсюда очевидно, что мы увидим феномен схожий (с тем, что происходило с поставками американского оружия в Сирии и Афганистане - ред.), но, вероятно, еще в большем масштабе", - предупредил Лазар.По мнению собеседника агентства, "велика вероятность того, что значительная часть (вооружения) окажется в руках ультраправых, которые тысячами направляются сейчас на Украину".Как, в свою очередь, считает профессор Американского университета Эдвард Лозански, попытка сенатора Пола заблокировать пакет помощи Украине в объеме 40 миллиардов долларов, "задержит его реализацию лишь ненадолго". Он пояснил, что его принятию будет способствовать как поддержка инициативы обеих партий в конгрессе, так и медийная кампания вокруг помощи Украине. Ожидается, что сенат может принять законопроект уже в среду."Учитывая, что Украина - одна из наиболее коррумпированных стран в мире и, честно говоря, Пентагон имеет не очень славную репутацию в этом вопросе, очень высоки шансы того, что оружие окажется не в тех руках и будет распродаваться на черном рынке", - заявил эксперт. Помимо этого, по словам собеседника агентства, "это происходит уже сейчас, а также большие объемы оружия уничтожаются и будут уничтожаться русскими"."Комитет по контролю может повысить уровень (контроля над коррупцией), но, учитывая те триллионы долларов, которые исчезли во время войн в Афганистане, Ираке и Сирии, а по данным Университета Брауна, эта цифра превышает 8 триллионов долларов, не стоит сильно рассчитывать на это", - сказал Лозански.Как и другие опрошенные РИА Новости эксперты, Расмуссен предупреждает, что "как только вооружение поступает на Украину, США теряют всякую возможность отслеживать и контролировать его"."Та часть законопроекта, которая касается контроля, крайне слаба и неконкретна, он оставляет большую возможность для безответственного распределения средств и, в конечном итоге, в том виде, в котором законопроект существует сегодня, в нем нет возможности контролировать ответственность (за распределение средств)", - отметил собеседник агентства.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html
https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788746257.html
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эрл расмуссен, рэнд пол, питер кузник, афганистан, министерство обороны сша, сирия, украина, в мире
09:09 17.05.2022
 
Поставляемое Киеву оружие может оказаться у террористов, заявили эксперты

Эксперты считают, что поставляемое Киеву вооружение может оказаться на черном рынке

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Попытки контроля над поставляемым Киеву вооружением будут иметь ограниченный эффект, опрошенные РИА Новости эксперты предупреждают, что оно в конечном итоге может оказаться на черном рынке или в руках террористов, которые могут использовать его против США и союзников.
"Очень вероятно, что вооружение в большом количестве попадет на черный рынок и в руки не только ультранационалистов, но и других террористов. Ирония заключается в том, что часть этого вооружения может вернуться в Европу и США, так что в конечном итоге мы увеличиваем риск террористической угрозы для собственной страны", - заявил в интервью РИА Новости вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.
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Эксперт отметил, что на опыте предыдущих военных конфликтов известно, что "большинство поставляемого оружия никогда не достигнет передовой". "Оно или будет продано на черном рынке или уничтожено русскими в местах хранения", - сказал эксперт.
Он напомнил, что, по имеющимся оценкам, только за прошлый год американское вооружение в объеме около 80 миллиардов долларов было получено "Талибаном"* (движение находится под санкциями ООН за терроризм), а общий объем "потерянного" в Ираке оружия США превысил триллион долларов. Огромные объемы американского оружия, по имеющимся оценкам, "утекли" в руки представителей экстремистских группировок.
Ранее на прошлой неделе сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал уже утвержденный Палатой представителей законопроект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов, потребовав включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием этих средств. Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценили инициативу сенатора, однако согласились в том, что на практике она будет иметь ограниченный эффект.
Комментируя возможность контроля поставляемого Украине вооружения, профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник предупредил, что "нет совершенно никакой возможности узнать, где окажется поставляемое украинским ВС оружие".
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Эксперт не исключает, что оно может в конечном итоге оказаться в руках российских военных. "Украина - известный мировой лидер в сфере коррупции, и ее военные вполне могут продавать оружие противникам", - заявил профессор, напомнив, что США сталкивались с таким "феноменом" в Сирии, где поставляемое оппозиции американское вооружение зачастую оказывалось в руках террористов.
Историк и аналитик Дэн Лазар отметил в беседе с РИА Новости, что любой военный конфликт сопровождается "нежелательными" выбросами "потерянного или украденного оружия", а ведение "прокси-войны" лишь усугубляет эту ситуацию, поскольку практически исключает возможность ведения контроля над потоками вооружения.
"Все, что мы знаем касательно Украины, это то, что объем поставок огромен и что киевские власти несравненны по уровню коррупции. Отсюда очевидно, что мы увидим феномен схожий (с тем, что происходило с поставками американского оружия в Сирии и Афганистане - ред.), но, вероятно, еще в большем масштабе", - предупредил Лазар.
По мнению собеседника агентства, "велика вероятность того, что значительная часть (вооружения) окажется в руках ультраправых, которые тысячами направляются сейчас на Украину".
Как, в свою очередь, считает профессор Американского университета Эдвард Лозански, попытка сенатора Пола заблокировать пакет помощи Украине в объеме 40 миллиардов долларов, "задержит его реализацию лишь ненадолго". Он пояснил, что его принятию будет способствовать как поддержка инициативы обеих партий в конгрессе, так и медийная кампания вокруг помощи Украине. Ожидается, что сенат может принять законопроект уже в среду.
"Учитывая, что Украина - одна из наиболее коррумпированных стран в мире и, честно говоря, Пентагон имеет не очень славную репутацию в этом вопросе, очень высоки шансы того, что оружие окажется не в тех руках и будет распродаваться на черном рынке", - заявил эксперт. Помимо этого, по словам собеседника агентства, "это происходит уже сейчас, а также большие объемы оружия уничтожаются и будут уничтожаться русскими".
"Комитет по контролю может повысить уровень (контроля над коррупцией), но, учитывая те триллионы долларов, которые исчезли во время войн в Афганистане, Ираке и Сирии, а по данным Университета Брауна, эта цифра превышает 8 триллионов долларов, не стоит сильно рассчитывать на это", - сказал Лозански.
Как и другие опрошенные РИА Новости эксперты, Расмуссен предупреждает, что "как только вооружение поступает на Украину, США теряют всякую возможность отслеживать и контролировать его".
"Та часть законопроекта, которая касается контроля, крайне слаба и неконкретна, он оставляет большую возможность для безответственного распределения средств и, в конечном итоге, в том виде, в котором законопроект существует сегодня, в нем нет возможности контролировать ответственность (за распределение средств)", - отметил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЭрл РасмуссенРэнд ПолПитер КузникАфганистанМинистерство обороны СШАСирияУкраинаВ мире
 
 
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