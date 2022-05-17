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Новые указатели к станциям метро установили в Москве
Новые указатели к станциям метро установили в Москве - РИА Новости, 17.05.2022
Новые указатели к станциям метро установили в Москве
Новые указатели к станциям московского метрополитена появились в столице, было установлено 32 городских указателя и 150 информационных полей, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:30
2022-05-17T14:30
2022-05-17T14:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
лефортово
северный речной вокзал
благоустройство
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новые указатели к станциям московского метрополитена появились в столице, было установлено 32 городских указателя и 150 информационных полей, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Новые указатели к станциям московского метрополитена появились в столице. В рамках реализации программы по созданию Единой системы навигации в Москве силами ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства" (ГБУ "МАЦ") установили 32 городских указателя и 150 информационных полей", - сообщили в пресс-службе.Как отметил глава департамента Вячеслав Торсунов, в постоянно растущем мегаполисе каждый год появляются новые значимые объекты транспортной инфраструктуры, ГБУ "МАЦ" оперативно реагирует на обновления в столице и своевременно устанавливает новые указатели."Благодаря общей концепции городских указателей, созданной в Москве, передвижения по городу становятся понятными и удобными как для москвичей, так и для гостей столицы. Синие таблички с белыми буквами органично вписываются в архитектурное пространство и делают городскую среду более комфортной", - отметил Торсунов.В сообщении уточняется, что новые указатели и информационные поля появились по пути к станциям метро "Стахановская", "Юго-Восточная", "Октябрьское Поле", "Мичуринский проспект", "Тимирязевская", станциям Московского монорельса "Улица Милашенкова", "Телецентр", "Улица Академика Королёва", "Выставочный центр" и других. Кроме того, установлены указатели к станции Большой кольцевой линии метро "Лефортово", платформе Грачёвская и Северному речному вокзалу.Ранее в этом году специалисты ГБУ "МАЦ" установили новые указатели и информационные поля к другим социально-значимым объектам, в том числе, к отделениям Пенсионного фонда РФ, нотариальным конторам и спортивным объектам. Также в этом году в Москве появились указатели, которые показывают дорогу к объектам, связанным с историческими событиями в авиакосмической отрасли. Кроме того, к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, установлены указатели с QR-кодами. Если навести на QR-код камеру телефона, на экране появится страница с фото, краткой биографией и описанием военных подвигов героев, историей памятных мест войны, а также наиболее удобный маршрут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, лефортово, северный речной вокзал, благоустройство
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новые указатели к станциям московского метрополитена появились в столице, было установлено 32 городских указателя и 150 информационных полей, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Новые указатели к станциям московского метрополитена появились в столице. В рамках реализации программы по созданию Единой системы навигации в Москве
силами ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства" (ГБУ "МАЦ") установили 32 городских указателя и 150 информационных полей", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил глава департамента Вячеслав Торсунов, в постоянно растущем мегаполисе каждый год появляются новые значимые объекты транспортной инфраструктуры, ГБУ "МАЦ" оперативно реагирует на обновления в столице и своевременно устанавливает новые указатели.
"Благодаря общей концепции городских указателей, созданной в Москве, передвижения по городу становятся понятными и удобными как для москвичей, так и для гостей столицы. Синие таблички с белыми буквами органично вписываются в архитектурное пространство и делают городскую среду более комфортной", - отметил Торсунов.
В сообщении уточняется, что новые указатели и информационные поля появились по пути к станциям метро "Стахановская", "Юго-Восточная", "Октябрьское Поле", "Мичуринский проспект", "Тимирязевская", станциям Московского монорельса "Улица Милашенкова", "Телецентр", "Улица Академика Королёва", "Выставочный центр" и других. Кроме того, установлены указатели к станции Большой кольцевой линии метро "Лефортово", платформе Грачёвская и Северному речному вокзалу
.
Ранее в этом году специалисты ГБУ "МАЦ" установили новые указатели и информационные поля к другим социально-значимым объектам, в том числе, к отделениям Пенсионного фонда РФ, нотариальным конторам и спортивным объектам. Также в этом году в Москве появились указатели, которые показывают дорогу к объектам, связанным с историческими событиями в авиакосмической отрасли. Кроме того, к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, установлены указатели с QR-кодами. Если навести на QR-код камеру телефона, на экране появится страница с фото, краткой биографией и описанием военных подвигов героев, историей памятных мест войны, а также наиболее удобный маршрут.