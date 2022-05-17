https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789110377.html

Лидер турецкой партии призвал "отвести Финляндию и Швецию в зал ожиданий"

Лидер турецкой партии призвал "отвести Финляндию и Швецию в зал ожиданий" - РИА Новости, 17.05.2022

Лидер турецкой партии призвал "отвести Финляндию и Швецию в зал ожиданий"

Председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели считает, что самым правильным вариантом для Анкары на данном этапе является отвести РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:10

2022-05-17T19:10

2022-05-17T19:10

в мире

магдалена андерссон

саули ниинисте

швеция

финляндия

турция

нато

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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели считает, что самым правильным вариантом для Анкары на данном этапе является отвести Финляндию и Швецию, желающих стать членами НАТО, в зал ожиданий.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов"."Всем известен тот факт, что Финляндия, и в особенности Швеция, обнимаются с врагами Турции. Мы будем наблюдать за тем, как с одной стороны нам пожимают руку, а с другой пронизывают кинжал в нашу спину? Как мы можем верить на слово тем, кто помогает и подстрекает убийц? Отвести в комнату ожиданий Финляндию и Швецию — наиболее правильный вариант на данном этапе", - приводит слова Бахчели Гостелеканал TRT Haber.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

швеция

финляндия

турция

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Наталья Макарова

в мире, магдалена андерссон, саули ниинисте, швеция, финляндия, турция, нато