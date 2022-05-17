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В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию - РИА Новости, 17.05.2022
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В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию - РИА Новости, 17.05.2022
В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса, если она будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, пишет обозреватель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:28
2022-05-17T20:26
политика
турция
швеция
финляндия
нато
turkish airlines
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса, если она будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, пишет обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин.По мнению автора, НАТО должна "бросить" Анкару, внешнеполитический курс которой противоречит позиции Вашингтона по многим пунктам."Однако сделать это не так просто. Во-первых, нет формального механизма исключения из организации. В прошлом Франция и Греция временно выходили из нее, но делали это добровольно.&lt;…&gt; Во-вторых, поскольку принятие решений в НАТО зависит от консенсуса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать любые попытки вытеснить Анкару. По сути, малоазиатское государство стало троянским конем", — посетовал колумнист.Он убежден, что умиротворение непокорного члена альянса создаст опасный прецедент для других государств, которые в будущем могут точно так же лоббировать свои интересы внутри блока.В качестве меры давления он предложил запретить национальной авиакомпании Turkish Airlines полеты в страны Североатлантического альянса до тех пор, пока Анкара не согласится принять Финляндию и Швецию. Кроме того, США могут воспользоваться ахиллесовой пятой Турции — экономикой — и наложить на ее промышленную продукцию тарифы, чтобы обвалить лиру. Еще одной серьезной санкцией было бы закрытие для Анкары доступа к разведывательным данным всех участников НАТО, говорится в публикации."Дипломатия — это больше, чем просто разговоры. Иногда нужно использовать другие инструменты, чтобы сделать лидерам стран предложение, от которого они не смогут отказаться", — подытожил Рубин.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
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политика, турция, швеция, финляндия, нато, turkish airlines, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша
18:28 17.05.2022 (обновлено: 20:26 17.05.2022)
 
В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию

19Fortyfive: НАТО должна "наказать" Турцию из-за ее позиции по Финляндии и Швеции

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса, если она будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, пишет обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин.
По мнению автора, НАТО должна "бросить" Анкару, внешнеполитический курс которой противоречит позиции Вашингтона по многим пунктам.
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"Однако сделать это не так просто. Во-первых, нет формального механизма исключения из организации. В прошлом Франция и Греция временно выходили из нее, но делали это добровольно.<…> Во-вторых, поскольку принятие решений в НАТО зависит от консенсуса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать любые попытки вытеснить Анкару. По сути, малоазиатское государство стало троянским конем", — посетовал колумнист.
Он убежден, что умиротворение непокорного члена альянса создаст опасный прецедент для других государств, которые в будущем могут точно так же лоббировать свои интересы внутри блока.
"Возможно, альтернативой была бы тактика принуждения", — предположил Рубин.
В качестве меры давления он предложил запретить национальной авиакомпании Turkish Airlines полеты в страны Североатлантического альянса до тех пор, пока Анкара не согласится принять Финляндию и Швецию. Кроме того, США могут воспользоваться ахиллесовой пятой Турции — экономикой — и наложить на ее промышленную продукцию тарифы, чтобы обвалить лиру. Еще одной серьезной санкцией было бы закрытие для Анкары доступа к разведывательным данным всех участников НАТО, говорится в публикации.
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"Дипломатия — это больше, чем просто разговоры. Иногда нужно использовать другие инструменты, чтобы сделать лидерам стран предложение, от которого они не смогут отказаться", — подытожил Рубин.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
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