https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html

В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию

В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию - РИА Новости, 17.05.2022

В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию

Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса, если она будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, пишет обозреватель... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:28

2022-05-17T18:28

2022-05-17T20:26

политика

турция

швеция

финляндия

нато

turkish airlines

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса, если она будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, пишет обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин.По мнению автора, НАТО должна "бросить" Анкару, внешнеполитический курс которой противоречит позиции Вашингтона по многим пунктам."Однако сделать это не так просто. Во-первых, нет формального механизма исключения из организации. В прошлом Франция и Греция временно выходили из нее, но делали это добровольно.<…> Во-вторых, поскольку принятие решений в НАТО зависит от консенсуса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать любые попытки вытеснить Анкару. По сути, малоазиатское государство стало троянским конем", — посетовал колумнист.Он убежден, что умиротворение непокорного члена альянса создаст опасный прецедент для других государств, которые в будущем могут точно так же лоббировать свои интересы внутри блока.В качестве меры давления он предложил запретить национальной авиакомпании Turkish Airlines полеты в страны Североатлантического альянса до тех пор, пока Анкара не согласится принять Финляндию и Швецию. Кроме того, США могут воспользоваться ахиллесовой пятой Турции — экономикой — и наложить на ее промышленную продукцию тарифы, чтобы обвалить лиру. Еще одной серьезной санкцией было бы закрытие для Анкары доступа к разведывательным данным всех участников НАТО, говорится в публикации."Дипломатия — это больше, чем просто разговоры. Иногда нужно использовать другие инструменты, чтобы сделать лидерам стран предложение, от которого они не смогут отказаться", — подытожил Рубин.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, турция, швеция, финляндия, нато, turkish airlines, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша