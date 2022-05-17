18:28 17.05.2022 (обновлено: 20:26 17.05.2022)
В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
19Fortyfive: НАТО должна "наказать" Турцию из-за ее позиции по Финляндии и Швеции
Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Турцию нужно исключить из Североатлантического альянса, если она будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, пишет обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин.
По мнению автора, НАТО должна "бросить" Анкару, внешнеполитический курс которой противоречит позиции Вашингтона по многим пунктам.
"Однако сделать это не так просто. Во-первых, нет формального механизма исключения из организации. В прошлом Франция и Греция временно выходили из нее, но делали это добровольно.<…> Во-вторых, поскольку принятие решений в НАТО зависит от консенсуса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать любые попытки вытеснить Анкару. По сути, малоазиатское государство стало троянским конем", — посетовал колумнист.
Он убежден, что умиротворение непокорного члена альянса создаст опасный прецедент для других государств, которые в будущем могут точно так же лоббировать свои интересы внутри блока.
"Возможно, альтернативой была бы тактика принуждения", — предположил Рубин.
В качестве меры давления он предложил запретить национальной авиакомпании Turkish Airlines полеты в страны Североатлантического альянса до тех пор, пока Анкара не согласится принять Финляндию и Швецию. Кроме того, США могут воспользоваться ахиллесовой пятой Турции — экономикой — и наложить на ее промышленную продукцию тарифы, чтобы обвалить лиру. Еще одной серьезной санкцией было бы закрытие для Анкары доступа к разведывательным данным всех участников НАТО, говорится в публикации.
"Дипломатия — это больше, чем просто разговоры. Иногда нужно использовать другие инструменты, чтобы сделать лидерам стран предложение, от которого они не смогут отказаться", — подытожил Рубин.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.