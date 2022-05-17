https://ria.ru/20220517/turizm-1788987586.html
Власти рассказали о новых курортах, которые появятся в России
Власти рассказали о новых курортах, которые появятся в России - РИА Новости, 17.05.2022
Власти рассказали о новых курортах, которые появятся в России
"Туризм.РФ" намерен каждый год запускать по 25 новых проектов, в итоге к 2030 году их число достигнет как минимум 200, а 19 перспективных туристических... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:16
2022-05-17T13:16
2022-05-17T13:16
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Туризм.РФ" намерен каждый год запускать по 25 новых проектов, в итоге к 2030 году их число достигнет как минимум 200, а 19 перспективных туристических территорий в 13 субъектах РФ построят с нуля, заявил гендиректор корпорации Сергей Суханов.Он отметил, что корпорация одобрила запуск с 2022 года 53 инвестиционных проектов, направленных на создание доступных курортов в 27 субъектах России, всего планируется инвестировать в строительство туробъектов 36,5 миллиарда рублей. Суханов также считает, что к 2030 году в России будет создано 20 тысяч новых гостиничных номеров, а ежегодный турпоток увеличится на 10 миллионов человек. По его словам, уже только начало реализации первых планов привлечет приток инвестиций в туризм почти на 400 миллиардов рублей. Согласно прогнозам корпорации, на конец текущего года 14 проектов, в том числе на Урале, в Краснодарском крае, на Байкале и в Приморье, уже будут в активной фазе строительства, а еще по 34-м будет вестись проектирование, по пяти проектная документация будет проходить экспертизу.Суханов сообщил, что в первый портфель войдут в том числе круглогодичный курорт "Завидово парк" в Тверской области, "Новый Шерегеш" в Кузбассе, "Грин Флоу" в Бурятии. Глава корпорации также рассказал, что определили 19 перспективных туристических территорий в 13 субъектах РФ. "Это проекты, реализуемые "с нуля", но такой подход позволит нам создать задел на ближайшие три года. Общий номерной фонд всех туристических территорий составит почти 29 тысяч номеров, за счет чего мы ожидаем увеличения потока ещё на 13,5 миллиона путешественников к 2030 году", – заключил он.
https://ria.ru/20220517/keshbek-1788970575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, урал, краснодарский край, туризм, новости - туризм, туристы, отели, инвестиции
Власти рассказали о новых курортах, которые появятся в России
"Туризм.РФ" намерен каждый год запускать по 25 новых инвестпроектов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Туризм.РФ" намерен каждый год запускать по 25 новых проектов, в итоге к 2030 году их число достигнет как минимум 200, а 19 перспективных туристических территорий в 13 субъектах РФ построят с нуля, заявил гендиректор корпорации Сергей Суханов.
Он отметил, что корпорация одобрила запуск с 2022 года 53 инвестиционных проектов, направленных на создание доступных курортов в 27 субъектах России, всего планируется инвестировать в строительство туробъектов 36,5 миллиарда рублей.
Суханов также считает, что к 2030 году в России будет создано 20 тысяч новых гостиничных номеров, а ежегодный турпоток увеличится на 10 миллионов человек. По его словам, уже только начало реализации первых планов привлечет приток инвестиций в туризм почти на 400 миллиардов рублей.
Согласно прогнозам корпорации, на конец текущего года 14 проектов, в том числе на Урале, в Краснодарском крае, на Байкале и в Приморье, уже будут в активной фазе строительства, а еще по 34-м будет вестись проектирование, по пяти проектная документация будет проходить экспертизу.
Суханов сообщил, что в первый портфель войдут в том числе круглогодичный курорт "Завидово парк" в Тверской области, "Новый Шерегеш" в Кузбассе, "Грин Флоу" в Бурятии.
"Эти проекты, предлагающие различные виды досуга и отдыха для каждой категории туристов – лишь малая часть той инфраструктуры, которая появится в нашей стране благодаря (туристическому - прим.ред.) нацпроекту", – указал он.
Глава корпорации также рассказал, что определили 19 перспективных туристических территорий в 13 субъектах РФ. "Это проекты, реализуемые "с нуля", но такой подход позволит нам создать задел на ближайшие три года. Общий номерной фонд всех туристических территорий составит почти 29 тысяч номеров, за счет чего мы ожидаем увеличения потока ещё на 13,5 миллиона путешественников к 2030 году", – заключил он.