https://ria.ru/20220517/turisty-1788963207.html
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году
Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:05
2022-05-17T11:05
2022-05-17T11:05
туризм
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россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", - заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек.По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", - заключил он.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди его целей - рост турпотока по России до 140 миллионов поездок с 65 миллионов до 2030 года. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.
https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году
Вице-премьер Чернышенко ожидает более 61 миллиона внутренних туристов в России в 2022 году
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", - заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек.
По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", - заключил он.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России
29 апреля 2021 года. Среди его целей - рост турпотока по России до 140 миллионов поездок с 65 миллионов до 2030 года. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.