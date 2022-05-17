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В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220517/turisty-1788963207.html
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году
Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:05
2022-05-17T11:05
туризм
новости - туризм
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", - заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек.По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", - заключил он.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди его целей - рост турпотока по России до 140 миллионов поездок с 65 миллионов до 2030 года. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.
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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко
11:05 17.05.2022
 
В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году

Вице-премьер Чернышенко ожидает более 61 миллиона внутренних туристов в России в 2022 году

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туристы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", - заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек.
По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", - заключил он.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди его целей - рост турпотока по России до 140 миллионов поездок с 65 миллионов до 2030 года. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.
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