https://ria.ru/20220517/turisty-1788963207.html

В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году

В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022

В России ожидают более 61 миллиона внутренних туристов в 2022 году

Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:05

2022-05-17T11:05

2022-05-17T11:05

туризм

новости - туризм

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туристический поток внутри России в 2022 году ожидается на уровне 61,2 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."В этот год мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона человек, и за первые три месяца мы видим, что темп очень хороший", - заявил Чернышенко, добавив, что за квартал количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек.По его словам, в 2021 году удалось достичь и превысить все плановые показатели. "Большинство из них были перевыполнены, турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона", - заключил он.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди его целей - рост турпотока по России до 140 миллионов поездок с 65 миллионов до 2030 года. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html

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Влада Копылова

новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко