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Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному - РИА Новости, 17.05.2022
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Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному - РИА Новости, 17.05.2022
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному
Мосгорсуд отложил на неделю, до 24 мая, рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:35
2022-05-17T13:35
происшествия
игнат артеменко
москва
владимирская область
россия
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на неделю, до 24 мая, рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.О переносе просил сам Навальный - он не успел ознакомиться с аудиопротоколом и получить свидание с родственниками. Сейчас он имеет право на одно длительное свидание раз в три месяца, и срок подойдет 20 мая."Если вы утвердите приговор, то меня этапируют на строгий режим, где прав на свидания еще меньше и это свидание "сгорит". А 24 мая вы бы меня прекрасненько осудили, и я спокойно уеду на строгий режим", - отметил Навальный.Суд в итоге согласился отложить процесс на неделю – он продолжится в следующий вторник, 24 мая.За сегодняшнее заседание суд успел перечислить материалы дела, а стороны обозначили свою позицию – обвинение просит признать приговор законным, защита – отменить и оправдать Навального.Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html
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происшествия, игнат артеменко, москва, владимирская область, россия, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный
13:35 17.05.2022
 
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Навальному до 24 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на неделю, до 24 мая, рассмотрение жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О переносе просил сам Навальный - он не успел ознакомиться с аудиопротоколом и получить свидание с родственниками. Сейчас он имеет право на одно длительное свидание раз в три месяца, и срок подойдет 20 мая.
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Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана
"Если вы утвердите приговор, то меня этапируют на строгий режим, где прав на свидания еще меньше и это свидание "сгорит". А 24 мая вы бы меня прекрасненько осудили, и я спокойно уеду на строгий режим", - отметил Навальный.
Суд в итоге согласился отложить процесс на неделю – он продолжится в следующий вторник, 24 мая.
За сегодняшнее заседание суд успел перечислить материалы дела, а стороны обозначили свою позицию – обвинение просит признать приговор законным, защита – отменить и оправдать Навального.
Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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ПроисшествияИгнат АртеменкоМоскваВладимирская областьРоссияИв РошеФонд борьбы с коррупциейАлексей Навальный
 
 
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