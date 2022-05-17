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В Fun & Sun предложили субсидировать регулярные авиаперевозки по России - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220517/subsidirovanie-1789043008.html
В Fun & Sun предложили субсидировать регулярные авиаперевозки по России
В Fun & Sun предложили субсидировать регулярные авиаперевозки по России - РИА Новости, 17.05.2022
В Fun & Sun предложили субсидировать регулярные авиаперевозки по России
Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") предлагает наравне с чартерами субсидировать места и на регулярных авиарейсах и ввести так называемые "туроператорские... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:07
2022-05-17T15:09
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальний восток
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туроператор Fun&amp;Sun (ранее "TUI Россия") предлагает наравне с чартерами субсидировать места и на регулярных авиарейсах и ввести так называемые "туроператорские тарифы", заявил заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на совещании в координационном центре при правительстве РФ.Глава Ростуризма Зарина Догузова в начале мая сообщала, что запущено уже порядка десяти чартерных направлений по программе, идея которой заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, подчёркивала глава ведомства."Наравне с чартерами целесообразно субсидировать блоки мест на регулярной перевозке – фактически ввести так называемые "туроператорские тарифы", что позволит предлагать по привлекательной цене туры в места, куда нет возможности отправлять единовременно большой борт с туристами по причине недостаточности инфраструктуры, низкой информированности о туристических возможностях региона или "на крыльях сезона", когда спрос снижается", - сказал Сирченко.Сирченко также предложил увеличить размер субсидий туркомпаниям за чартеры по России. "Мы можем "упереться" в максимальный размер субсидий, установленных постановлением правительства РФ для одной компании - не более 30% от объема средств, выделенных Ростуризму на эти цели. Поэтому я предлагаю проанализировать возможность и целесообразность увеличения этого размера до 50%, что будет способствовать более полному использованию выделенных средств", - сказал он.Он также отметил, что большинство туристов выбирает программы, где уже включены несколько экскурсий, особенно если речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. "Те, кто купил турпакеты формата "лайт", обычно уже на месте приобретают экскурсии у наших партнеров или у других региональных туроператоров", - указал Сирченко.
https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1788151868.html
https://ria.ru/20220515/otel-1788620585.html
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новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальний восток
15:07 17.05.2022 (обновлено: 15:09 17.05.2022)
 
В Fun & Sun предложили субсидировать регулярные авиаперевозки по России

Туроператор Fun & Sun предложил субсидировать регулярные авиаперевозки по России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС
Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") предлагает наравне с чартерами субсидировать места и на регулярных авиарейсах и ввести так называемые "туроператорские тарифы", заявил заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на совещании в координационном центре при правительстве РФ.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в начале мая сообщала, что запущено уже порядка десяти чартерных направлений по программе, идея которой заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, подчёркивала глава ведомства.
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"Наравне с чартерами целесообразно субсидировать блоки мест на регулярной перевозке – фактически ввести так называемые "туроператорские тарифы", что позволит предлагать по привлекательной цене туры в места, куда нет возможности отправлять единовременно большой борт с туристами по причине недостаточности инфраструктуры, низкой информированности о туристических возможностях региона или "на крыльях сезона", когда спрос снижается", - сказал Сирченко.
Сирченко также предложил увеличить размер субсидий туркомпаниям за чартеры по России. "Мы можем "упереться" в максимальный размер субсидий, установленных постановлением правительства РФ для одной компании - не более 30% от объема средств, выделенных Ростуризму на эти цели. Поэтому я предлагаю проанализировать возможность и целесообразность увеличения этого размера до 50%, что будет способствовать более полному использованию выделенных средств", - сказал он.
Он также отметил, что большинство туристов выбирает программы, где уже включены несколько экскурсий, особенно если речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. "Те, кто купил турпакеты формата "лайт", обычно уже на месте приобретают экскурсии у наших партнеров или у других региональных туроператоров", - указал Сирченко.
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальний Восток
 
 
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