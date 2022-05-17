https://ria.ru/20220517/statya-1788922427.html

Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью

Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью - РИА Новости, 17.05.2022

Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью

Женщину, которая, по данным правоохранителей, облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, подозревают в более... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:16

2022-05-17T03:16

2022-05-17T06:38

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Женщину, которая, по данным правоохранителей, облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, подозревают в более тяжком преступлении — уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, тогда как ранее ей вменяли вандализм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне Дня Победы постамент памятника Зорге был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя жительница Владивостока. Представитель прокуратуры Приморья в понедельник говорил РИА Новости, что суд заключил женщину под стражу.Как рассказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, дело переквалифицировали по пункту "б" ч. 2 статьи 243.4 УК РФ "Повреждение мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны". Он уточнил, что по этому пункту женщине может грозить до пять лет лишения свободы или штраф до пяти миллионов рублей.По словам источника, женщина не ожидала, что ее найдут. "Она была в шоке, что ее так быстро нашли", - сказал он, уточнив, что подозреваемую задержали дома. Собеседник добавил, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге".Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20220516/arest-1788723517.html

https://ria.ru/20220516/dostup-1788913845.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, происшествия