https://ria.ru/20220517/statya-1788922427.html
Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью
Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью - РИА Новости, 17.05.2022
Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью
Женщину, которая, по данным правоохранителей, облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, подозревают в более... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T03:16
2022-05-17T03:16
2022-05-17T06:38
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874269_0:38:2666:1538_1920x0_80_0_0_78c5f9b503330d450b0570c469af0ead.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Женщину, которая, по данным правоохранителей, облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, подозревают в более тяжком преступлении — уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, тогда как ранее ей вменяли вандализм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне Дня Победы постамент памятника Зорге был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя жительница Владивостока. Представитель прокуратуры Приморья в понедельник говорил РИА Новости, что суд заключил женщину под стражу.Как рассказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, дело переквалифицировали по пункту "б" ч. 2 статьи 243.4 УК РФ "Повреждение мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны". Он уточнил, что по этому пункту женщине может грозить до пять лет лишения свободы или штраф до пяти миллионов рублей.По словам источника, женщина не ожидала, что ее найдут. "Она была в шоке, что ее так быстро нашли", - сказал он, уточнив, что подозреваемую задержали дома. Собеседник добавил, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге".Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.
https://ria.ru/20220516/arest-1788723517.html
https://ria.ru/20220516/dostup-1788913845.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874269_0:0:2666:2001_1920x0_80_0_0_df204515624719b73cea2ea29adcb75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия
03:16 17.05.2022 (обновлено: 06:38 17.05.2022)
Источник: подозреваемой в осквернении памятника Зорге "утяжелили" статью
Дело подозреваемой в осквернении памятника Зорге переквалифицировали на другую статью
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Женщину, которая, по данным правоохранителей, облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, подозревают в более тяжком преступлении — уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, тогда как ранее ей вменяли вандализм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне Дня Победы постамент памятника Зорге был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя жительница Владивостока. Представитель прокуратуры Приморья в понедельник говорил РИА Новости, что суд заключил женщину под стражу.
"Уже переквалифицировали (дело - ред.) со статьи 214 УК РФ "Вандализм" на статью 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации...", это уже более тяжелый состав", - сказал собеседник агентства, добавив, что сначала статья была "небольшой тяжести, стала средней тяжести", не уточнив причину. Максимальная санкция по статье 243 – лишение свободы на шесть лет, в то время как статья о вандализме предполагала до трех лет лишения свободы.
Как рассказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, дело переквалифицировали по пункту "б" ч. 2 статьи 243.4 УК РФ "Повреждение мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны". Он уточнил, что по этому пункту женщине может грозить до пять лет лишения свободы или штраф до пяти миллионов рублей.
По словам источника, женщина не ожидала, что ее найдут. "Она была в шоке, что ее так быстро нашли", - сказал он, уточнив, что подозреваемую задержали дома. Собеседник добавил, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге".
Зорге – резидент советской разведки в Японии
времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке
открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.
Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии
на СССР
и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы
. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.