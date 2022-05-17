https://ria.ru/20220517/soyuzmultfilm-1789125592.html

В "Союзмультфильме" сообщили о работе над новыми картинами

В "Союзмультфильме" сообщили о работе над новыми картинами - РИА Новости, 17.05.2022

В "Союзмультфильме" сообщили о работе над новыми картинами

Команда "Союзмультфильма" работает над двумя полнометражными картинами, в планах студии - выпускать минимум один полный метр в год, сообщила генеральный... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:43

2022-05-17T20:43

2022-05-17T20:43

технологии

союзмультфильм

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Команда "Союзмультфильма" работает над двумя полнометражными картинами, в планах студии - выпускать минимум один полный метр в год, сообщила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская."Мы вовсю сейчас развиваемся и двигаемся вперед. Вообще у нас в планах выпускать как минимум по одному фильму в год. Сейчас у нас запущено в производстве два полнометражных фильма, и, может быть, порадуем вас еще чем-нибудь в этом году, может быть, в следующем. У нас есть еще идеи как минимум пяти историй, из которых три уже в сценариях", – сказала Осетинская в ходе дискуссии на просветительском марафоне "Новые горизонты".По ее словам, на создание полнометражного анимационного фильма уходит очень много времени. Так, подготовка мультфильма "Суворов. Великое путешествие" продолжалась на протяжении восьми лет."Для мирового анимационного рынка восемь лет – это нормальная история. Восемь лет, десять, даже и больше есть. От идеи до финального воплощения проходит большое количество времени, один сценарий можно создавать года три", – уточнила Осетинская.

https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, союзмультфильм