https://ria.ru/20220517/sotrudnichestvo-1789108653.html
"Москвич" планирует сотрудничать с иностранными брендами, сообщил Мантуров
"Москвич" планирует сотрудничать с иностранными брендами, сообщил Мантуров - РИА Новости, 17.05.2022
"Москвич" планирует сотрудничать с иностранными брендами, сообщил Мантуров
Московский завод "Москвич" планирует как сотрудничать с иностранными брендами, так и внедрять собственные разработки, в том числе, по электромобилям, заявил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:02
2022-05-17T19:02
2022-05-17T19:02
экономика
авто
москва
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault logan
денис мантуров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московский завод "Москвич" планирует как сотрудничать с иностранными брендами, так и внедрять собственные разработки, в том числе, по электромобилям, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с "Камазом" идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических", - сказал министр.Он также отметил, что все наработки "Камаза" по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.
https://ria.ru/20220517/moskvich-1789093404.html
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РИА Новости
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экономика, авто, москва, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan, денис мантуров
"Москвич" планирует сотрудничать с иностранными брендами, сообщил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: "Москвич" планирует сотрудничать с иностранными брендами
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московский завод "Москвич" планирует как сотрудничать с иностранными брендами, так и внедрять собственные разработки, в том числе, по электромобилям, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с "Камазом" идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических", - сказал министр.
Он также отметил, что все наработки "Камаза" по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault
. Доля в "АвтоВАЗе
" перешла ФГУП "НАМИ
", завод "Рено Россия" - городу Москве
.