https://ria.ru/20220517/soglashenie-1788765878.html

Баттонвудское соглашение

Баттонвудское соглашение - РИА Новости, 17.05.2022

Баттонвудское соглашение

Соглашение Баттонвуда – письменный договор, заключенный 17 мая 1792 года между 24 биржевыми маклерами, заложивший основы организованного фондового рынка в США. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:01

2022-05-17T02:01

2022-05-17T02:01

справки

сша

экономика

нью-йоркская фондовая биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788769580_0:44:1206:722_1920x0_80_0_0_a89482e74c4fc4195ca4d6955cf96d86.jpg

Соглашение Баттонвуда – письменный договор, заключенный 17 мая 1792 года между 24 биржевыми маклерами, заложивший основы организованного фондового рынка в США. Соглашение было принято в ответ на финансовую панику 1792 года. До обретения независимости в американских колониях была не очень активная финансовая деятельность. Великобритания запретила создание банков, не было корпораций, выпускающих акции и облигации. С обретением независимости ситуация начала меняться.Уже к 1790 году в стране появилась сеть частных банков, деятельность которых, однако, имела ряд особенностей: банк, получивший лицензию на работу в одном штате, не имел права проводить операции на территории другого; большинство частных банков эмитировало собственные банковские билеты.В 1791 году первый министр финансов США Александр Гамильтон учредил Банк Соединенных Штатов по образцу Банка Англии, который действовал как центральный банк. Он должен был регулировать денежную массу, выступать в качестве депозитария государственных средств и ссужать деньги правительству.В июле 1791 году было проведено крупнейшее в истории Америки первичное размещение акций. Объем размещения составил 8 миллионов долларов. Цены на расписки на право купить акции (т.е. не сами акции), получившее название scrips (от subscriptions – "подписки"), в разы превысили начальную отметку в 25 долларов за акцию ("расписку"). Вскоре цена на "расписки" подскочила в несколько раз. Многие люди брали в долг, чтобы купить "расписки", надеясь впоследствии выкупить сами акции. В результате, также резко выросли цены и на гособлигации США, так как инвесторы должны были использовать гособязательства США для выкупа акций банка.Среди спекулянтов был также и Уильям Дьюер. В 1791 году он вместе с богатым землевладельцем Александром Макомбом составил план – скупить как можно больший объем гособлигаций США и затем продать их по максимально возможной цене. Дьюер набрал большой объем долгов для игры на рынке гособлигаций. В начале 1792 года Банк США стал ограничивать объем выпускаемых кредитов, а также сократил эмиссию банкнот. Другие банки также последовали этому примеру. Цены на гособлигации США достигли своего пика в марте 1792 года и начали быстро падать. Дьюер потерял все и попал в тюрьму, так как не мог расплатиться по долгам. Эти долги обесценились, началась цепная реакция, другие инвесторы также стали сбрасывать ценные бумаги, последовала серия дефолтов по другим обязательствам. Чтобы восстановить доверие и побудить людей снова начать инвестировать брокеры заключили Баттонвудское соглашение.Текст соглашения гласил: "Мы, нижеподписавшиеся, брокеры по покупке и продаже публичных ценных бумаг, настоящим торжественно обещаем и обязуемся друг перед другом, что мы не будем покупать или продавать с этого дня любому лицу какие бы то ни было виды публичных ценных бумаг без взимания комиссии в размере не менее одной четверти процента стоимости звонкой монетой и что мы будем отдавать предпочтение друг другу в наших переговорах. В доказательство этого мы подписали этот документ 17 числа месяца мая 1792 года в Нью-Йорке".Соглашение было направлено на преодоление разрыва в доверии между брокерами и продавцами. Считается, что оно положило начало Нью-Йоркской фондовой бирже.В первые годы существования биржи торговля акциями шла неофициально в близлежащих кофейнях, где обычно собирались торговцы. К 1817 году фондовый рынок был настолько активен, что брокеры создали официальную организацию. 8 марта 1817 года была принята конституция, в соответствии с которой был создан Нью-Йоркский фондовый и биржевой совет (The New York Stock and Exchange Board), предшественник сегодняшней NYSE. Новая фондовая биржа арендовала помещение на Уолл-стрит, 40, где брокеры собирались два раза в день, чтобы торговать списком из 30 акций и облигаций.Президент биржи провозглашал название компании, а заинтересованные трейдеры выкрикивали заявки на покупку или продажу. Для того чтобы торговать на бирже, необходимо было купить на ней место. Количество и разнообразие ценных бумаг, торгуемых на NYSE, неуклонно росло по мере роста Америки. К концу Гражданской войны на NYSE продавалось более 300 различных акций и облигаций. В декабре 1886 года объем торгов впервые превысил миллион акций.Свое современное название The New York Stock Exchange (NYSE) биржа получила в 1863 году. В настоящее время Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) является крупнейшей фондовой биржей в мире, рыночная капитализация зарегистрированных на ней компаний составляет 28,8 триллиона долларов. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, экономика, нью-йоркская фондовая биржа