https://ria.ru/20220517/sholts-1788925041.html

СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной

СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной - РИА Новости, 17.05.2022

СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной

Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T05:21

2022-05-17T05:21

2022-05-17T05:21

в мире

олаф шольц

украина

германия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.""Социал-демократическое десятилетие", провозглашенное канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев", - констатирует издание.Данные опросов показали, что на выбор избирателей самой густонаселенной федеральной земли в первую очередь влияли вопросы внутриполитического характера."Политика по Украине тоже играет роль", - подчеркивает газета. Так, соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap продемонстрировал, что лишь 46% жителей региона считали курс Шольца в отношении Украины верным.При этом поражение в Северном Рейне — Вестфалии уже нельзя объяснить региональными особенностями, указывает Die Welt. Как заявил изданию высокопоставленный член СДПГ, после поражения партии в обществе может начаться дискуссия о правильности политики действующего канцлера. Еще один представитель социал-демократов выразил опасения, что неудачный результат на региональных выборах приведет к трениям внутри правящей федеральной коалиции.По результатам прошедших в Северном Рейне — Вестфалии выборах в региональный парламент победу с результатом 35,7% голосов одержал Христианско-демократический союз (ХДС), улучшивший свою поддержку на 2,7%. СДПГ набрала 26,7% голосов, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 4,5%. На третьем месте финишировали "зеленые", который смогли заручиться поддержкой 18,2% избирателей, при этом партия улучшила свой результат на 11,8%.

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html

https://ria.ru/20220503/frg-1786687835.html

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в мире, олаф шольц, украина, германия