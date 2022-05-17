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СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной
СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной
Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:21
2022-05-17T05:21
в мире
олаф шольц
украина
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.""Социал-демократическое десятилетие", провозглашенное канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев", - констатирует издание.Данные опросов показали, что на выбор избирателей самой густонаселенной федеральной земли в первую очередь влияли вопросы внутриполитического характера."Политика по Украине тоже играет роль", - подчеркивает газета. Так, соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap продемонстрировал, что лишь 46% жителей региона считали курс Шольца в отношении Украины верным.При этом поражение в Северном Рейне — Вестфалии уже нельзя объяснить региональными особенностями, указывает Die Welt. Как заявил изданию высокопоставленный член СДПГ, после поражения партии в обществе может начаться дискуссия о правильности политики действующего канцлера. Еще один представитель социал-демократов выразил опасения, что неудачный результат на региональных выборах приведет к трениям внутри правящей федеральной коалиции.По результатам прошедших в Северном Рейне — Вестфалии выборах в региональный парламент победу с результатом 35,7% голосов одержал Христианско-демократический союз (ХДС), улучшивший свою поддержку на 2,7%. СДПГ набрала 26,7% голосов, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 4,5%. На третьем месте финишировали "зеленые", который смогли заручиться поддержкой 18,2% избирателей, при этом партия улучшила свой результат на 11,8%.
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html
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в мире, олаф шольц, украина, германия
05:21 17.05.2022
 
СМИ связали поражение партии Шольца с Украиной

Welt: поражение партии Шольца на местных выборах в ФРГ связано с его политикой по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.
""Социал-демократическое десятилетие", провозглашенное канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев", - констатирует издание.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 14:42
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Данные опросов показали, что на выбор избирателей самой густонаселенной федеральной земли в первую очередь влияли вопросы внутриполитического характера.
"Политика по Украине тоже играет роль", - подчеркивает газета. Так, соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap продемонстрировал, что лишь 46% жителей региона считали курс Шольца в отношении Украины верным.
При этом поражение в Северном Рейне — Вестфалии уже нельзя объяснить региональными особенностями, указывает Die Welt. Как заявил изданию высокопоставленный член СДПГ, после поражения партии в обществе может начаться дискуссия о правильности политики действующего канцлера. Еще один представитель социал-демократов выразил опасения, что неудачный результат на региональных выборах приведет к трениям внутри правящей федеральной коалиции.
По результатам прошедших в Северном Рейне — Вестфалии выборах в региональный парламент победу с результатом 35,7% голосов одержал Христианско-демократический союз (ХДС), улучшивший свою поддержку на 2,7%. СДПГ набрала 26,7% голосов, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 4,5%. На третьем месте финишировали "зеленые", который смогли заручиться поддержкой 18,2% избирателей, при этом партия улучшила свой результат на 11,8%.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 20:31
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